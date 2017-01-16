МИНСК, 17 янв – Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и Судана Александра Лукашенко и Хасана Ахмеда аль-Башира проходят в Хартуме, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства прибыл в Судан накануне, после посещения с официальным визитом Египта , где Лукашенко провел ряд встреч с официальными лицами государства и принял участие в экономическом форуме.

"После завершения переговоров в узком составе стороны проведут переговоры в расширенном", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что лидеры на встрече обсудят перспективы и направления развития отношений между Беларусью и Суданом, а также определять шаги по их дальнейшему расширению. При этом в пресс-службе уточнили, что особое внимание Лукашенко и аль-Башир уделят экономическому сотрудничеству.

Предполагается, что по итогам будут заключены договоренности о развитии взаимодействия в различных сферах, в частности, подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Суданом и Беларусью.