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Лукашенко проводит переговоры с президентом Судана

17.01.2017 12:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и Судана Александра Лукашенко  и Хасана Ахмеда аль-Башира проходят в Хартуме, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко проводит переговоры с президентом Судана
© Sputnik
Фотофакт: Николай Лукашенко и Сфинкс

Глава государства прибыл в Судан накануне, после посещения с официальным визитом Египта, где Лукашенко провел ряд встреч с официальными лицами государства и принял участие в экономическом форуме.

"После завершения переговоров в узком составе стороны проведут переговоры в расширенном", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что лидеры на встрече обсудят перспективы и направления развития отношений между Беларусью и Суданом, а также определять шаги по их дальнейшему расширению. При этом в пресс-службе уточнили, что особое внимание Лукашенко и аль-Башир уделят экономическому сотрудничеству.

Предполагается, что по итогам будут заключены договоренности о развитии взаимодействия в различных сферах, в частности, подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Суданом и Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что по итогам будут заключены договоренности о развитии взаимодействия в различных сферах, в частности, подписан договор о дружбе и...

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