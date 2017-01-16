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Лукашенко проводит переговоры с президентом Судана
17.01.2017 12:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв – Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и Судана Александра Лукашенко и Хасана Ахмеда аль-Башира проходят в Хартуме, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.
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Глава государства прибыл в Судан накануне, после
"После завершения переговоров в узком составе стороны проведут переговоры в расширенном", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что лидеры на встрече обсудят перспективы и направления развития отношений между Беларусью и Суданом, а также определять шаги по их дальнейшему расширению. При этом в пресс-службе уточнили, что особое внимание Лукашенко и аль-Башир уделят экономическому сотрудничеству.
Предполагается, что по итогам будут заключены договоренности о развитии взаимодействия в различных сферах, в частности, подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Суданом и Беларусью.
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Предполагается, что по итогам будут заключены договоренности о развитии взаимодействия в различных сферах, в частности, подписан договор о дружбе и...
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