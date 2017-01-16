МИНСК, 17 янв — Sputnik. Москва постарается решить вопрос с задержанным за посещение Москва постарается решить вопрос с задержанным за посещение Нагорного Карабаха российско-израильским блогером Александром Лапшиным, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

Блогер был задержан 15 декабря минувшего года в Минске по запросу Азербайджана, где он объявлен в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса.

Против экстрадиции в третью страну

Лавров отметил, что Россия выступает против криминализации посещения журналистами или другими лицами тех или иных территорий в различных регионах. При этом, по его словам, Москва несогласна с экстрадицией задержанных в том или ином государстве россиян в третью страну.

"У нас был консульский контакт с господином Лапшиным. Знаем, что он является и гражданином Израиля. Исходим из того, что будем принимать все меры, чтобы эту ситуацию разрешить при полном уважении прав гражданина РФ, который одновременно является гражданином Израиля", — сообщил глава МИД РФ.

Союзное государство

Министр также заявил, что у России с Беларусью, где на данный момент находится Лапшин, Союзное государство, в рамках которого права двух стран выравнены во всех областях без исключения.

"И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового пространства и миграционного пространства. Это требует, среди прочего, определения единых списков лиц, которые нежелательны. Но это также требует единой политики в области экстрадиции", — сказал Лавров.

Он также добавил, что представители России работают по вопросу задержания блогера и с израильскими коллегами.

В Армении требуют отпустить Лапшина

Также активисты молодежного крыла партии Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) и студенческого союза АРФД "Никол Агбалян" в минувший понедельник провели акцию протеста у посольства Беларуси в Ереване в связи с арестом блогера.