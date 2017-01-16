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"Говори правду!" обещает выдвинуть 500 кандидатов на местные выборы

17.01.2017 13:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв – Sputnik. Гражданская кампания "Говори правду!" планирует выдвинуть на выборах в местные советы депутатов 2018 года около 500 человек, сообщил Sputnik руководитель организации Андрей Дмитриев.

"Говори правду!" обещает выдвинуть 500 кандидатов на местные выборы
© Sputnik/ Марина Серебрякова
Кампания "Говори правду!" думает о том, чтобы стать партией

Кампания "Говори правду!" была создана в 2010 году накануне президентских выборов, в которых принимал участие руководитель организации на тот момент Владимир Некляев. В конце 2016-го кампания объявила о намерениях зарегистрироваться в Беларуси в качестве партии. В рамках подготовки к этому планируется провести форумы в регионах Беларуси, чтобы "определиться с именами лидеров на местах".

"Именно эти люди будут основными двигателями в деле строительства партии "Говорит правду", решение об учреждении которой было принято на Республиканском форуме 12 ноября 2016 года. Они же станут топ-кандидатами на местных выборах – мы планируем выдвинуть 500 кандидатов в советы разных уровней", – сообщил Дмитриев.

Собеседник Sputnik добавил, что для перемен в Беларуси хватит "ста Татьян Короткевич" (кандидата на пост президента республики на выборах 2015 года – Sputnik).

Весь 2017 год в кампании планировали посвятить как созданию партии, так и подготовке к выборам. Предполагается, что партия будет центристской, а при ее помощи активистам будет проще вступать в диалог с властью.

Ранее глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина назвала примерную дату выборов в местные советы депутатов — не позже февраля 2018 года, избирательная кампания в стране стартует в ноябре текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Планируют в гражданской кампании и продолжать работать над созданием партии – для этого в регионах будут создавать "ячейки" и проводить форумы.

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