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Лукашенко: Беларусь рассмотрит любые варианты участия в проектах промышленности и инфраструктуры Судана

17.01.2017 13:54 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 января. Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на Африканском континенте, заявил Александр Лукашенко 17 января на переговорах в Хартуме с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом.

"Отрадно, что за прошедшие годы отношения между двумя государствами приобрели новое качество. Судан стал для нас одним из важнейших партнеров на Африканском континенте", — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь планомерно реализует собственную внешнюю политику исходя из национальных интересов, а не указаний мировых центров силы. "Мы выступаем за развитие отношений со всеми государствами в духе взаимного уважения, за невмешательство во внутренние дела и признание многообразия путей развития", — отметил Лукашенко.

По его словам, цель нынешнего визита в Судан — закрепление достигнутых результатов и определение новых перспективных направлений совместной деятельности.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана и рассмотрит любые варианты участия в них.

"У нас уже имеются надежные партнеры для экспорта сельскохозяйственной и грузовой техники. Найдены точки соприкосновения в аграрной и оборонной сферах, — сказал он. — Вместе с тем еще многое предстоит сделать. Наша задача — закрепить высокий уровень политического доверия экономическими результатами. Как вы правильно сказали, пора нам под политическое сотрудничество подводить экономическую базу".

В частности, отметил Лукашенко, есть возможность поставлять карьерные самосвалы, дорожно-строительную, коммунальную и погрузочную технику, различные модификации тракторов, грузовиков и автобусов, технологическое промышленное оборудование, электротехническую и оптико-электронную продукцию. При этом предлагаются различные варианты экспортного кредитования.

"Беларусь заинтересована в создании совместных предприятий по выпуску сельскохозяйственной и грузовой автотехники на базе суданских заводов. Первопроходцем этого направления мог бы стать проект по сборке тракторов. Однако он будет конкурентным по отношению к схеме простого импорта только при поддержке руководства Судана", — сказал Лукашенко.

Он также считает перспективным возможное взаимодействие в сферах геологоразведки и эффективного использования природных ресурсов. "Здесь речь идет не только о добыче нефти и газа, но и о достаточно новых и актуальных для Африки направлениях. Таких как бурение артезианских скважин и использование новейших технологий очистки воды", — сказал глава государства.

По завершении официальных переговоров Беларусь и Судан заключили договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Главы государств также подписали совместное заявление, в котором подтверждается обоюдное стремление к дальнейшему развитию и углублению дружественных связей между двумя странами в разных сферах.

Лукашенко пригласил Омара Хасана Ахмеда аль-Башира посетить Беларусь. Приглашение было с благодарностью принято, отмечает пресс-служба.

Кроме того, в присутствии президентов подписано межправительственное соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. Заключен меморандум о взаимопонимании между министерствами юстиции Беларуси и Судана о взаимном сотрудничестве. Еще один меморандум подписан между Министерством энергетики Беларуси и Министерством водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Подписана также программа развития сотрудничества в сфере высшего образования между Беларусью и Суданом на 2017—2020 годы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 января. Судан стал для Беларуси одним из важнейших партнеров на Африканском континенте, заявил Александр Лукашенко 17 января на переговорах в Хартуме с...

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