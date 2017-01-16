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Лавров о судьбе минских соглашений после инаугурации Трампа
17.01.2017 15:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слышал о том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения для того, чтобы искать решение украинского кризиса другим способом.
"Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности "похоронить" и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
Он сказал, что "у нас (Москвы — Sputnik) не возникает необходимости размышлять на эту тему" и заверил, что Кремль в свою очередь не имеет каких-либо намерений переписывать минские договоренности
Как передает
Накануне Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе приоритетных для США.
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Глава МИД РФ отметил, что администрация Трампа не делала заявлений о "похоронах" минских соглашений и что Кремль в свою очередь не имеет намерений менять...
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