МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слышал о том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения для того, чтобы искать решение украинского кризиса другим способом.

"Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности "похоронить" и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он сказал, что "у нас (Москвы — Sputnik) не возникает необходимости размышлять на эту тему" и заверил, что Кремль в свою очередь не имеет каких-либо намерений переписывать минские договоренности

Как передает РИА Новости , президент Украины Петр Порошенко уже договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Порошенко отмечал, что одним из первых позвонил Трампу после выборов и президенты договорились, что после 20 января (дата инаугурации Трампа — Sputnik) украинский лидер посетит Вашингтон.

Накануне Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе приоритетных для США.