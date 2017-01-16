﻿ Лавров о судьбе минских соглашений после инаугурации Трампа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лавров о судьбе минских соглашений после инаугурации Трампа

17.01.2017 15:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слышал о том, что администрация избранного президента США Дональда Трампа заявляла о необходимости "похоронить" минские соглашения для того, чтобы искать решение украинского кризиса другим способом.

"Я не слышал о том, что администрация Дональда Трампа заявляла о необходимости минские договоренности "похоронить" и решить проблему кризиса на востоке Украины каким-либо иным способом", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он сказал, что "у нас (Москвы — Sputnik) не возникает необходимости размышлять на эту тему" и заверил, что Кремль в свою очередь не имеет каких-либо намерений переписывать минские договоренности

Как передает РИА Новости, президент Украины Петр Порошенко уже договорился с Трампом о дате своего визита в Вашингтон. Порошенко отмечал, что одним из первых позвонил Трампу после выборов и президенты договорились, что после 20 января (дата инаугурации Трампа — Sputnik) украинский лидер посетит Вашингтон.

Накануне Порошенко заявил, что Украина готова к сотрудничеству с администрацией Трампа и рассчитывает, что "украинский вопрос" останется в числе приоритетных для США.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД РФ отметил, что администрация Трампа не делала заявлений о "похоронах" минских соглашений и что Кремль в свою очередь не имеет намерений менять...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Беларусь рассмотрит любые варианты участия в проектах промышленности и инфраструктуры Судана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика