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Использование Россией белорусской территории в качестве плацдарма для мифического наступления на Запад невозможно, считает аналитик
17.01.2017 15:48 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 января. Использование Россией белорусской территории в качестве плацдарма для мифического наступления на Запад невозможно, уверен военно-политический аналитик Александр Тиханский.
Такое мнение он высказал 17 января в ходе видеомоста Кишинев — Минск — Таллинн на тему "Активизация НАТО в Польше и Балтии — напряжение ситуации на границах стран СНГ" в офисе агентства "Sputnik Беларусь" в Минске, комментируя присутствующую в Польше, Литве и Украине точку зрения о том, что Беларусь может стать "стартовой площадкой" для развертывания Россией своих войск, и опасения на Западе в связи с проводимыми на территории республики раз в два года крупными белорусско-российскими учениями.
"Создание какой-то ударной военной группировки требует длительного времени. Это и материально-техническое обеспечение и т.д. Мало того, когда проводятся учения, привлекается максимум до 10 тысяч военнослужащих. Это не та группировка, которая может организовать какое-то наступление", — заявил эксперт.
Он уверен, что такие действия невозможны ни с военной, ни с экономической точки зрения. "И об этом нет смысла даже говорить", — сказал он.
Позицию коллеги поддержал политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский. Он отметил, что экономика России и всех ее союзников на сегодняшний день — это 3% мирового ВВП. В то же время экономика государств — членов НАТО — порядка 65%.
"Я не считаю, что в Кремле сидят самоубийцы, которые подставят свою страну под такой удар. Все 25 лет с момента разрушения Советского Союза Россия обороняется. И, наверно, в 2014 году Россия впервые решила отстаивать свои национальные интересы на постсоветском пространстве. Поэтому говорить, что Россия будет наступать, на мой взгляд, несколько некорректно", — сказал эксперт.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Использование Россией белорусской территории в качестве плацдарма для мифического наступления на Запад невозможно, считает аналитик
Минск, 17 января. Использование Россией белорусской территории в качестве плацдарма для мифического наступления на Запад невозможно, уверен военно-политический...
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