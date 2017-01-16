МИНСК, 17 янв — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пошутила, что на телеканале RT работают люди, виноватые во всем.

Глава российского МИД Сергей Лавров во вторник провел большую пресс-конференцию. Министр отвечал на вопросы журналистов около двух часов. Основными темами стали борьба с терроризмом и сотрудничество с США.

"Телеканал RT — люди, виноватые во всем", — сказала Захарова перед тем, как корреспондент RT задал свой вопрос Ларову.

В ответ Лавров поинтересовался: "Это хэштег уже такой?".

"Да, давно", — отметила Захарова.

Вместе с тем ранее стало известно, что телеканал RT будет транслироваться во внутренней информационной сети штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с января 2017 года.

Сообщается, что генеральный директор RT Алексей Николов и заместитель генерального секретаря ООН Кристина Галлах примут участие в торжественной церемонии подписания договора о вещании 17 января в стенах ООН.

Галлах положительно оценила присоединение телеканала RT к внутренней телевизионной сети ООН.

"Трансляции внутренней сети ООН смотрят сотрудники ООН, делегаты и приглашенные официальные лица. В ней уже представлены многие ведущие новостные каналы мира, и сегодня мы с радостью приветствуем нового члена нашей сети", — цитирует пресс-служба телеканала ее слова.

Отмечается, что после официальной церемонии подписания договора, которая пройдет в бывшем зале Совета безопасности ООН, состоится показ документального фильма RT "Дети войны". Лента рассказывает о реабилитации малолетних солдат, которых в Центральноафриканской Республике используют в своих целях противоборствующие группировки. В декабре 2016 года фильм получил серебро престижной премии в области теле- и веб-дизайна Omni Awards.