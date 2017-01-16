МИНСК, 17 янв — Sputnik. Русский народ предпочтет снегу вкусные отечественные деликатесы, которых становится все больше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что советник избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что "русские способны есть снег, чтобы выжить" объяснив этим бессмысленность санкций против РФ.

"То что, санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и в отношении той страны, которая вводит санкции, об этом мы говорили неоднократно и давно. Что касается таких метафор (русские готовы есть снег, чтобы выжить — Sputnik), то, наверное, с этим можно согласиться, хотя я бы уточнил, что, конечно, наверно, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям", — сказал Песков.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На прошлой неделе президент США Барак Обама продлил санкции на год.