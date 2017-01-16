МИНСК, 17 янв — Sputnik. Люди, стоящие за докладом о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа, хуже проституток, заявил президент РФ Владимир Путин.



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Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed. Автором оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил. Среди прочего в докладе упоминалось, что Трамп во время визита в Москву якобы пригласил в отель

"Вы знаете, что хочу сказать, проституция — это серьезное такое безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим и в том числе в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойного пути. И это в значительной степени вина общества и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений", — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что РФ постоянно имеет дело с такими людьми.

"Но то, что вот такие методы используются против избранного президента США — это, кончено, уникальный случай. Такого еще никогда не было. Это говорит о значительном уроне, деградации политических элит на западе, в том числе в США", — сказал он.

Глава государства выразил надежду, что "здравый смысл восторжествует". По его словам, сегодняшние проблемы — это результат работы администрации уходящего Барака Обамы.

"Это касается и отношений между штатами и их союзниками, в том числе в Европе. Ведь это действующая администрация, уходящая вовлекла многих политических лидеров Европы во внутриполитическую американскую борьбу, и сегодняшние проблемы — это результат этой работы", — отметил Путин.

Трамп и московские проститутки

Путин заявил, что с трудом может себе представить, чтобы годами организовывавший конкурсы красоты Трамп во время поездки в Москву пригласил к себе в отель "девушек с пониженной социальной ответственностью".

"Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", — сказал Путин.

Продолжая, российский лидер обратил внимание, что, когда Трамп приезжал в РФ, он не имел отношение к политике. "Эти вбросы — это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, когда он приезжал несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях — он просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет! Это просто полный бред", — заявил Путин.

В США хотят связать Трампа

Определенные силы в США хотят подорвать легитимность избрания Трампа: складывается впечатление, что они потренировались на Украине с Майданом и такое же могут устроить у себя, заявил Путин.

"В ходе этой борьбы, на мой взгляд, ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые очевидны. Первая — подорвать легитимность избранного президента США. Кстати говоря, в этой связи хотел бы отметить, что — хотят этого люди, которые это делают, или не хотят — они наносят интересам США огромный ущерб", — сказал Путин.

"Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность", — заявил российский президент.

По его словам, в США хотят связать Трампа по рукам и ногам. "Вторая задача — это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу как внутри страны, так и на внешней арене", — добавил Путин.

Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа состоится 20 января.