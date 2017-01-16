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МИД о миграционных центрах: мы делаем с Россией одно дело

17.01.2017 18:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Беларусь и Россия делают одно общее дело, которое лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства двух стран, заявил официальный представитель МИД республики Дмитрий Мирончик. 

МИД о миграционных центрах: мы делаем с Россией одно дело
© Sputnik Григорий Сысоев
У Москвы возник вопрос относительно лагерей мигрантов в Беларуси

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что договоренность между Беларусью и Евросоюзом о создании центров временного содержания иностранных граждан "создает вопросы и возможности для злоупотреблений". По словам министра, Минск и Москва давно ведут разговор о единой миграционной политике. "Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — сказал глава ведомства. 

"Мы делаем общее с Россией дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства Беларуси и России", — сообщил Мирончик.

По его словам, Беларусь на Европейском континенте одна из немногих стран, "которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции". Мирончик добавил, что работу в этом направлении отмечают различные международные структуры.

"Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тысяч украинских беженцев, мы обошлись без "лагерей", проблем с расселением и тому подобного", — сказал он.

Мирончик обратил внимание, что у российской стороны нет поводов для волнения в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции.

МИД о миграционных центрах: мы делаем с Россией одно дело
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Центры временного размещения беженцев в Беларуси в вопросах и ответах

"Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад. Напомню, тогда Международная организация по миграции и Евросоюз реализовывали аналогичный проект "Содействие Правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии". Кроме того, они реализовывали, например, проекты "Поддержка соглашений о реадмиссии, заключенных Европейским Союзом с Молдовой, Россией и Украиной. Вопросы добровольного возвращения и реинтеграции (SIREADA) ", "Дальнейшее развитие механизмов реадмиссии в Российской Федерации" и другие", — продолжил он.

В рамках этих проектов, помимо прочего, российской стороне МОМ при финансовой поддержке ЕС оказывалось содействие в "создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами".

"Отмечу, белорусская сторона не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ. Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран-участниц  Договора о создании Союзного государства Беларуси и России и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров", — добавил официальный представитель МИД.

Мирончик подчеркнул, что Минск сейчас делает ровно то же самое, что и Россия несколько раньше. "Единственное отличие — на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, то есть мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем", — заключил он. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские дипломаты напомнили России, что несколько лет назад Москва аналогичным образом решала миграционные вопросы.

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