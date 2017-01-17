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МИД: У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и МОМ
17.01.2017 18:46 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 января. "У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции создать в нашей стране отвечающие самым современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан", — заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Финансирование этой работы будет осуществляться при поддержке Европейского союза, — отметил Мирончик. — Ведь мы делаем то же самое, что и наши российские партнеры еще десять лет назад. Напомню, тогда Международная организация по миграции и Евросоюз реализовывали аналогичный проект "Содействие правительству Российской Федерации в укреплении административного потенциала и законодательной базы в рамках реализации соглашений о реадмиссии".
"Кроме того, — сказал официальный представитель министерства, — они реализовывали, например, проекты "Поддержка соглашений о реадмиссии, заключенных Европейским союзом с Молдовой, Россией и Украиной. Вопросы добровольного возвращения и реинтеграции (SIREADA)", "Дальнейшее развитие механизмов реадмиссии в Российской Федерации" и другие".
В рамках этих проектов помимо прочего российской стороне МОМ при финансовой поддержке ЕС оказывалось содействие в "создании системы центров по размещению граждан третьих стран, которые будут возвращаться на территорию и с территории РФ в рамках реадмиссионных соглашений со странами Европы и третьими странами", подчеркнул Мирончик.
Белорусская сторона, отметил он, не ставила никаких вопросов, тем более ни в какой форме не высказывала озабоченности в связи с подобным сотрудничеством России, Евросоюза и МОМ. "Мы понимали и учитывали, что эта работа направлена на стабилизацию и улучшение миграционной ситуации на пространстве стран — участниц Договора о создании Союзного государства Беларуси и России, и приветствовали соответствующие усилия наших российских партнеров", — заявил представитель МИД.
Беларусь сейчас делает "ровно то же самое, что и Россия несколько раньше". "Единственное отличие — на тот момент Российской Федерацией уже было заключено соглашение о реадмиссии с ЕС и, соответственно, у нее имелось обязательство принимать нелегальных мигрантов, попавших в Евросоюз через российскую территорию. У нас сейчас такого обязательства нет, т. е. мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем", — сказал Мирончик.
"Мы делаем общее с Россией дело, которое полностью лежит в русле усилий по развитию общего миграционного пространства Беларуси и России", — добавил он.
Мирончик также подчеркнул, что Беларусь — "одна из немногих стран континента, которая эффективно и цивилизованно занимается проблемой миграции". "Это отмечают и признают профильные международные структуры, включая Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Даже в ситуации, когда в течение короткого времени в нашу страну приехали 160 тыс. украинских беженцев, мы обошлись без "лагерей", проблем с расселением и тому подобного", — сказал он.
17 января в Москве Сергей Лавров заявил, что соглашение Евросоюза и Беларуси о строительстве лагерей для мигрантов и беженцев вызывает вопросы. "У нас с Беларусью Союзное государство, в рамках которого принято принципиальное решение выравнивать права граждан и одной, и другой страны во всех без исключения областях, — сказал Лавров. — И одной из таких сфер приложения наших нынешних усилий является согласование параметров единого визового, единого миграционного пространства. Это требует среди прочего определения единого списка лиц, которые нежелательны, которые желательны, но это также требует единой политики в области экстрадиции. Сейчас это еще более актуально, так как есть тема о договоренности между Беларусью и Евросоюзом о создании лагерей для мигрантов, нелегальных на территории республики".
Лавров подчеркнул, что в России и Беларуси нет оформленной наземной сухопутной границы. "Это создает, конечно же, вопросы и возможности для злоупотреблений. Мы начинаем с нашими белорусскими коллегами диалог на эту тему. Мы, в принципе, уже давно ведем переговоры о единой миграционной политике. Сейчас, думаю, все эти события требуют ускорить эти разговоры и привести, наконец, к каким-то результатам", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.
БелаПАН.
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МИД: У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и МОМ
Минск, 17 января. "У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по...
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