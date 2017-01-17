|
Лукашенко завершил визит в Судан
17.01.2017 18:27 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 января. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Судан. Его самолет вылетел из аэропорта Хартума, сообщила вечером 17 января пресс-служба президента.
В столице Судана Лукашенко провел переговоры с президентом Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом. Стороны договорились о развитии сотрудничества между двумя странами "по целому перечню" направлений, в числе которых торговля, промышленность, сельское хозяйство, взаимодействие в гуманитарной сфере. Подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Суданом и ряд других документов.
В Хартуме белорусский руководитель встретился с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.
Лукашенко выступил перед депутатами обеих палат парламента Судана, где "подробно рассказал о преимуществах сотрудничества с Беларусью и прошедших переговорах на высшем уровне, откровенно поделился своим мнением по актуальным вопросам белорусско-суданских отношений".
В Хартуме 17 января прошел белорусско-суданский деловой форум, по итогам которого подписан "перечень контрактов" и достигнуты "перспективные договоренности".
Перед визитом в Судан Лукашенко с младшим сыном Николаем посетил Египет.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 17 января. Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Судан. Его самолет вылетел из аэропорта Хартума, сообщила вечером 17 января пресс-служба...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии