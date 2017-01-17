|
Новым главой Европарламента стал итальянец Антонио Таяни
18.01.2017 08:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Член парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП) итальянец Антонио Таяни был выбран новым главой Европарламента (ЕП), сообщает
© Sputnik Алексей Витвицкий
В ноябре прошлого года
"Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.
СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что 63-летний Таяни набрал 351 голос. За его основного соперника, представителя парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителлу — 282 евродепутата. Воздержались — 80.
На пост председателя ЕП претендовали в общей сложности семь депутатов. Однако потенциальные шансы быть избранными имели лишь Таяни и Пителла.
"Я хочу послать очень решительный сигнал от этого парламента в отношении всех без исключения пострадавших от терроризма", — сказал новый председатель ЕП, выступая после избрания на высший пост. Трансляцию вела пресс-служба ассамблеи.
Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза было тайным.
Политическая группа ЕНП имеет наибольшее число депутатских мандатов в Европарламенте — 216 из 751. Социалисты располагают 189 мандатами.
В прошлом Таяни занимал должность еврокомиссара по промышленности и предпринимательству, а также был доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избранный председатель ЕП пообещал поддержку пострадавшим и близким жертв терактов в странах Евросоюза.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии