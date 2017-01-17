МИНСК, 18 янв — Sputnik. Член парламентской фракции Европейской народной партии (ЕНП) итальянец Антонио Таяни был выбран новым главой Европарламента (ЕП), сообщает Sputnik International .



© Sputnik Алексей Витвицкий Шульц отверг возможность вступления Украины в Евросоюз

В ноябре прошлого года Мартин Шульц объявил об уходе с поста председателя ассамблеи . По его словам, он решил возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года. Во вторник на пленарной сессии ассамблеи в Сстрасбурге состоялся четвертый тур голосования и был выбран новый глава ЕП.

"Я констатирую, что новым главой Европарламента избран депутат Таяни", — сказал Щульц.

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что 63-летний Таяни набрал 351 голос. За его основного соперника, представителя парламентской фракции европейских социалистов Джанни Пителлу — 282 евродепутата. Воздержались — 80.

На пост председателя ЕП претендовали в общей сложности семь депутатов. Однако потенциальные шансы быть избранными имели лишь Таяни и Пителла.

"Я хочу послать очень решительный сигнал от этого парламента в отношении всех без исключения пострадавших от терроризма", — сказал новый председатель ЕП, выступая после избрания на высший пост. Трансляцию вела пресс-служба ассамблеи.

Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза было тайным.

Политическая группа ЕНП имеет наибольшее число депутатских мандатов в Европарламенте — 216 из 751. Социалисты располагают 189 мандатами.

В прошлом Таяни занимал должность еврокомиссара по промышленности и предпринимательству, а также был доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.