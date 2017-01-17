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Беларусь и Португалия в 2017 году проведут ряд мероприятий к 25-летию установления дипломатических отношений
18.01.2017 08:38 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 18 января. Беларусь и Португалия в 2017 году проведут ряд двусторонних мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров 17 января в Лиссабоне посла Беларуси во Франции и Португалии по совместительству Павла Латушко с представителями МИД Португалии.
Как сообщает пресс-служба посольства, в Лиссабоне Латушко принял участие в приеме в честь глав дипломатических миссий по случаю Нового года от имени президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Состоялась краткая беседа белорусского дипломата с президентом Португалии. Собеседники высказали заинтересованность в активизации сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, включая развитие договорно-правовой базы. Посол передал главе государства каталог международной выставки "От Лиссабона через Минск к Владивостоку", открытие которой состоялось в столице Беларуси 21 декабря. Президент Португалии высоко оценил инициативу белорусской стороны в проведении данного масштабного культурного проекта, сообщает пресс-служба.
Состоялась также беседа Латушко с министром иностранных дел Португалии Аугусто Сантосом Силвой и политическим директором МИД Франциско Дуарте Лопесом. Достигнута договоренность о проведении белорусско-португальских межмидовских консультаций.
В ходе переговоров посла Беларуси с начальником департамента Европы МИД Португалии Антонио Сабидо Коста обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба. В частности Латушко проинформировал представителя МИД Португалии об организации в июне 2016 года в Порто I Белорусско-португальского бизнес-форума, о начале работы почетного консульства Португалии в Минске, о развитии сотрудничества в культурной сфере, ярким примером которого дипломат назвал выставку "От Лиссабона через Минск к Владивостоку" с участием португальского художника Луиша Родригиша.
Латушко и Сабидо Коста обсудили вопросы, которые планируется рассмотреть на предстоящих межмидовских консультациях, подготовки к заключению ряда двусторонних соглашений, реализации проектов в культурной и образовательной сферах. Достигнута договоренность о проведении в 2017 году ряда двусторонних мероприятий к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Португалией. В ходе встречи обсуждены также перспективы учреждения почетного консульства Беларуси в Порто.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Беларусь и Португалия в 2017 году проведут ряд мероприятий к 25-летию установления дипломатических отношений
Минск, 18 января. Беларусь и Португалия в 2017 году проведут ряд двусторонних мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений. Такая...
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