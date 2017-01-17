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И вот опять: польских дипломатов не пустили через границу Беларусь-РФ

18.01.2017 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Сотрудников польской дипломатической миссии на автомобиле не пропустили в Россию через границу с Беларусью, сообщили Sputnik в пограничном управлении ФСБ РФ по Смоленской области.

И вот опять: польских дипломатов не пустили через границу Беларусь-РФ
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь предложила России временно пускать через границу как раньше

Контрольно-пропускной пункт в Красной Горке на М-1, главной автомагистрали, связывающей Минск и Москву, предназначен для въезда в Россию на личных автомобилях только граждан Беларуси. В последнее время российские пограничники усилили контроль на этом направлении и перестали пускать в Россию и выпускать из страны граждан третьих стран. Ближайшие международные пункты пропуска на территорию России расположены на российско-украинской границе — "Новые Юрковичи", "Погар" и "Троебортное". Также можно проехать через МПП на границах с другими странами.

Российские пограничники не пустили на территорию РФ польских дипломатов — те ехали через пункт пропуска "Красная горка"  на двух автомобилях. Как уточнил представитель погрануправления Александр Лазненко, дипломатам было предложено пересечь границу через международные пункты пропуска. Из ближайших такие действуют на российско-литовской и российско-украинской границе.

В Госпогранкомитете Беларуси уточнили, что не имеют никакого отношения к инциденту с дипломатами: белорусские пограничники не производят контроль на данном участке белорусско-российской границе.

Подобный инцидент с польскими дипломатами уже происходил в прошлом году — их не пропустили в Смоленскую область в начале осени, из-за чего и стало известно об ужесточении порядка пересечения государственной границы Беларуси и России. 

В настоящее время урегулирование режима пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу обсуждается на уровне МИД Беларуси и России. Белорусская сторона предложила МИД РФ на время переговоров по проблеме пересечения гражданами третьих стран белорусско-российской границы пропускать всех по ранее работавшим правилам.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники польского диппредставительства уже "разворачивались" представителями Пограничной службы ФСБ России в 2016 году.

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