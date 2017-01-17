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Беларусь и Украина работают над соглашением о сотрудничестве в сфере миграции

18.01.2017 15:25 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 18 января. Беларусь и Украина прорабатывают проект соглашения о межведомственном сотрудничестве в сфере миграции.

Как сообщает Государственная миграционная служба Украины, 17 января в Киеве прошли экспертные консультации по данному проекту.

Участие в консультациях с белорусской стороны приняли представители Министерства иностранных дел, с украинской — представители миграционной службы, МВД, Министерства иностранных дел и Министерства юстиции.

Стороны согласовали статьи соглашения и достигли договоренности о начале внутригосударственных процедур его обработки с целью дальнейшей подготовки к подписанию.

"Налаживание эффективного двустороннего сотрудничества в сфере миграции с Республикой Беларусь является важным ввиду того, что такое непосредственное межведомственное сотрудничество позволит Государственной миграционной службе более эффективно осуществлять свои полномочия в сфере реализации государственной миграционной политики, поскольку в совокупности с модернизацией системы документов, удостоверяющих личность, позволит избегать излишней бюрократизации при сотрудничестве с компетентными органами соседнего государства", — говорится в сообщении.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 января. Беларусь и Украина прорабатывают проект соглашения о межведомственном сотрудничестве в сфере миграции. Как сообщает Государственная...

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