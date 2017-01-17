|
Беларусь и Украина работают над соглашением о сотрудничестве в сфере миграции
18.01.2017 15:25 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 18 января. Беларусь и Украина прорабатывают проект соглашения о межведомственном сотрудничестве в сфере миграции.
Как сообщает Государственная миграционная служба Украины, 17 января в Киеве прошли экспертные консультации по данному проекту.
Участие в консультациях с белорусской стороны приняли представители Министерства иностранных дел, с украинской — представители миграционной службы, МВД, Министерства иностранных дел и Министерства юстиции.
Стороны согласовали статьи соглашения и достигли договоренности о начале внутригосударственных процедур его обработки с целью дальнейшей подготовки к подписанию.
"Налаживание эффективного двустороннего сотрудничества в сфере миграции с Республикой Беларусь является важным ввиду того, что такое непосредственное межведомственное сотрудничество позволит Государственной миграционной службе более эффективно осуществлять свои полномочия в сфере реализации государственной миграционной политики, поскольку в совокупности с модернизацией системы документов, удостоверяющих личность, позволит избегать излишней бюрократизации при сотрудничестве с компетентными органами соседнего государства", — говорится в сообщении.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 января. Беларусь и Украина прорабатывают проект соглашения о межведомственном сотрудничестве в сфере миграции. Как сообщает Государственная...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии