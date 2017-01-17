﻿ Беларусь и Египет договорились о взаимной правовой помощи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь и Египет договорились о взаимной правовой помощи

18.01.2017 17:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Беларусь и Египет подписали договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, сообщили Sputnik в Министерстве юстиции Беларуси.

Беларусь и Египет договорились о взаимной правовой помощи
© Фото: пресс-служба президента
Эксперт о реальных итогах визита Лукашенко в Египет и Судан

В ведомстве отметили, что заключение данного договора позволит компетентным органам государств решать вопросы оказания правовой помощи по гражданским и экономическим делам путем выполнения поручений о производстве процессуальных действий. Здесь речь идет, в частности, о передаче и вручении документов, получении доказательств. 

Стороны также подписали договор о выдаче, проинформировали в Минюсте. Положения этого документа создадут правовую основу для взаимодействия компетентных органов в сфере выдачи преступников. 

"По договору страны обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение", – пояснили в министерстве.

Там также отметили, что международные договоры в правовой сфере подписаны в ходе официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет. В Минюсте напомнили, что формирование международной договорно-правовой базы в сфере юстиции с Египтом началось в 2010 году с подписания в Минске договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны подписали договоры, по которым будут помогать друг другу по гражданским и экономическим делам и выдавать преступников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь и Украина работают над соглашением о сотрудничестве в сфере миграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика