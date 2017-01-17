МИНСК, 18 янв – Sputnik. Беларусь и Египет подписали договор о взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, сообщили Sputnik в Министерстве юстиции Беларуси.



© Фото: пресс-служба президента Эксперт о реальных итогах визита Лукашенко в Египет и Судан

В ведомстве отметили, что заключение данного договора позволит компетентным органам государств решать вопросы оказания правовой помощи по гражданским и экономическим делам путем выполнения поручений о производстве процессуальных действий. Здесь речь идет, в частности, о передаче и вручении документов, получении доказательств.

Стороны также подписали договор о выдаче, проинформировали в Минюсте. Положения этого документа создадут правовую основу для взаимодействия компетентных органов в сфере выдачи преступников.

"По договору страны обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территориях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение", – пояснили в министерстве.

Там также отметили, что международные договоры в правовой сфере подписаны в ходе официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет. В Минюсте напомнили, что формирование международной договорно-правовой базы в сфере юстиции с Египтом началось в 2010 году с подписания в Минске договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.