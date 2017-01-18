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Профессор МГИМО сравнила Олега Гайдукевича с Трампом

18.01.2017 20:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева сравнила первого зампреда Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Профессор МГИМО сравнила Олега Гайдукевича с Трампом
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Гайдукевич и Пономарева участвовали в среду в телепередаче "Право голоса" на московском телеканале "ТВЦентр". В ходе шоу эксперты обсуждали современные отношения Беларуси и России.

"Беларусь для России сегодня — главный союзник, мы дружбой не торгуем и никогда не предавали Россию! <…> Наши лидеры думают о будущем наших стран, а это все (конфликты — Sputnik) возникает из-за корпораций, которые думают о деньгах", — заявил Гайдукевич в эфире телепередачи.

Профессор МГИМО, в свою очередь, похвалила Гайдукевича за пламенную речь и отметила, что он "как Трамп — настоящий политик".

Отношения государств вызывали обсуждения в некоторых СМИ из-за нефтегазового конфликта и ряда публикаций на интернет-порталах о будто бы "развороте Беларуси на Запад" — этот тезис, впрочем, официальный Минск неоднократно опровергал.

 
Теги: Минск
 
 
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Комплимент белорусскому политику доктор наук сделала в ходе передачи на московском телеканале.

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