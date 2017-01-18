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Обзор важнейших событий 18 января 2017 года
18.01.2017 23:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 18 января. Объединенная гражданская партия предложила провести в столице 15 марта, в День Конституции, уличную акцию с участием граждан, признанных плательщиками сбора на финансирование госрасходов, — "марш тунеядцев". Активисты партии во главе с ее председателем Анатолием Лебедько начали в Минске сбор подписей за отмену декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Более часа они собирали подписи на площадке около Комаровского рынка. "Реакция прохожих была очень позитивной, впервые за последние годы во время сбора подписей под какой-либо инициативой мы не могли уйти с места событий из-за очереди желающих. За час мы собрали 148 подписей, люди сами подходили и предлагали подписаться. Были, конечно, люди, полностью поддерживающие декрет, но это были единицы", — отметил он. Активисты партии собирают подписи за отмену декрета также в регионах — в Могилеве, Березе, Ивенце, Пружанах и Барановичах. Происходит это в рамках объявленной ОГП кампании "Бороться надо с безработицей, а не с безработными". Собранные подписи планируется передать депутату от ОГП в Палате представителей Анне Канопацкой, чтобы она могла продемонстрировать их количество при обсуждении недавнего декрета № 1, корректирующего декрет "о тунеядцах".
Валовой внутренний продукт в 2016 году сократился на 2,6% по сравнению с 2015 годом. Минувший год стал вторым подряд в истории независимой Беларуси, когда в стране наблюдается рецессия. По данным Национального статистического комитета, в денежном выражении ВВП составил 94,3 млрд рублей. В 2015 году валовой внутренний продукт сократился на 3,8%. И в 2015-м, и в 2016 году правительство прогнозировало экономический рост. Согласно официальным планам властей, в 2015 году экономический рост в стране должен был составить не менее 0,2%, в 2016-м — не менее 0,3%. На 2017 год вновь запланирован рост — на 1,7%.
Оргкомитет по созданию историко-просветительского объединения "Возвращение памяти" предлагает общественности считать 2017-й Годом памяти жертв советских репрессий против белорусского народа. "Нашей общей заботой должно быть возвращение каждому замученному, убитому, униженному жителю Беларуси его доброго имени", — говорится в обращении оргкомитета. Оргкомитет рассчитывает на поддержку Года памяти органами исполнительной власти "в установке, упорядочении и обозначении памятными знаками всех мест расстрелов и захоронения останков жертв государственного террора и установлении имен погибших".
Реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, с учетом инфляции) за январь—ноябрь 2016 года снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщил Белстат. Это самое значительное падение за последние 23 месяца. Доходы населения уменьшаются с 2015 года. В январе 2016 года снижение составило 5,4% к январю 2015 года, в январе—феврале к аналогичному периоду предшествующего года — 6,4%, январе—марте — 6,5%, январе—апреле — 6,8%, январе—мае, январе—июне и январе—июле — 7%, январе—августе — 7,1%, январе—сентябре — 7,2%, январе—октябре — 7,3%. Минэкономики ранее ожидало, что реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2016 года снизятся на 1,5% к соответствующему периоду 2015 года, в первом полугодии будут на прошлогоднем уровне, по итогам девяти месяцев — вырастут на 0,1%, по итогам года — на 0,5%.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 18 января. Объединенная гражданская партия предложила провести в столице 15 марта, в День Конституции, уличную акцию с участием граждан, признанных...
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