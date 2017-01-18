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Хиллари в шубе и печальный Никсон: как проходили визиты президентов США

19.01.2017 09:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Президент Лукашенко, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах, высказал надежду на укрепление отношений между США и Беларусью, а жители Новоргрудчины заявили, что рады будут видеть Дональда Трампа с внуками — ведь отсюда корни его зятя, Джареда Кушнера. Последнему, кстати, Трамп уже предложил место старшего советника в своей администрации.

Хиллари в шубе и печальный Никсон: как проходили визиты президентов США
© REUTERS Lucas Jackson
Джаред Кушнер, имеющий белорусские корни, станет советником Трампа

Сват Дональда Трампа миллиардер Чарльз Кушнер привозит своих внуков перед совершеннолетием в белорусский районный центр Новогрудок, чтобы рассказать историю семьи. Сейчас он финансирует строительство мемориала в родном Новоргудке и обещает приехать на его открытие.

Белорусы надеются, что увидят когда-нибудь у себя в гостях и самого 45-го американского президента Дональда Трампа.

Беларусь нельзя назвать избалованной визитами глав США, но два американских президента все-таки здесь побывали — 37-й президент США Ричард Никсон в 1974 году и 42-й — Билл Клинтон в 1994-м.

Угощали ли американцев драниками, история умалчивает, но вот то, что после поездки в Беларусь оба признались, что в корне изменили мнение о нашей стране — исторический факт.

Нам остается только ждать развития событий и наедятся, что отношения между нашими странами улучшаться настолько,  что Дональд Трамп станет третьим президентом США, который побывает в Беларуси. А пока обратимся к старой кинохронике из собрания архива кинофотофонодокументов Беларуси и вспомним, что показывали в нашей стране предыдущим президентам США Ричарду Никсону и Биллу Клинтону.

Никсон: Машеров, Хатынь и начавшийся импичмент

Президент США Ричард Никсон с супругой Патрицией прилетали в Минск всего на 1 день — в рамках большого визита в СССР. Было это 1 июля 1974 года.

Хиллари в шубе и печальный Никсон: как проходили визиты президентов США
© Sputnik Юрий Абрамочкин
Визит Никсона в нашу страну стал одним из последних его официальных визитов - в США уже начинал раскручиваться Уотергейский скандал

Программа пребывания была по тем временам стандартная — ознакомление с городом, возложение венка к монументу на площади Победы, прием в резиденции в "Заславль" и посещение недавно открывшегося под Логойском мемориального комплекса "Хатынь".

По воспоминаниям личного переводчика Брежнева Виктора Суходрева, сопровождавшего американского президента в поездке, Никсон на приеме произнес очень проникновенную речь о том, что раньше у него не было никакого представления о нашей республике — разве что знал, что здесь "выросла одна маленькая девочка Ольга Корбут", а во время визита он увидел, что и Минск город-герой и Беларусь — республика-герой.

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Sputnik/из фондов БГАКФФД
© Sputnik/ из фондов БГАКФФД
Визит Ричарда Никсона в БССР

Эти слова тогда так растрогали первого секретаря ЦК КП Белоруссии Петра Машерова, что вопреки протоколу он захотел сопровождать Никсона в "Хатынь".

Во время поездки Никсон был общителен  и немного печален — в это время Палата представителей США уже начала процедуру импичмента.

Визит Никсона в СССР и в БССР стал одним из последних его визитов в качестве главы государства — через месяц — 9 августа 1974 года он вынужден был подать в отставку в связи с Уотергейтским скандалом.

Клинтон: Куропаты, перекрытый Минск и балет

Билл Клинтон приехал уже в независимую Беларусь в 1994 году, 15 января. Это был ответный визит — годом ранее в США летал председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич.

Хиллари в шубе и печальный Никсон: как проходили визиты президентов США
© Sputnik Владимир Родионов
Визит президента США Билла Клинтона в Беларусь длился всего шесть часов

Несмотря на непродолжительность этого визита — а Клинтон с супругой и дочерью был в Минске всего 6 часов — минчане впервые столкнулись с глобальным перекрытием города. Программа у президента США и первой леди с дочерью была насыщенной. Многие улицы Минска были перекрыты весь день.

Особое возмущение минчан вызвал факт, что перекрывали улицы не только ради проезда президента США, но и членов его семьи. Дочь Клинтона Челси увлекалась балетом, она захотела посетить хореографическое училище и Большой театр. У минчан, привыкших к тому, что семей руководителей, как правило, не видно и не слышно во время официальных визитов, это вызвало негодование.

Еще один факт, который запомнили минчане — то, что Хиллари Клинтон не угадала с одеждой. Из самолета она вышла в шубе и меховой шапке, а в Беларуси как раз был аномально теплый январь — стояла плюсовая температура, а снега не было совсем.

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Sputnik/из фондов БГАКФФД
© Sputnik/ из фондов БГАКФФД
Визит Билла Клинтона в Беларусь

Во время своего визита президент Клинтон пообщался с молодыми учеными из Академии наук, принял участие в открытии мемориальной скамьи на месте массовых расстрелов в Куропатах и передал нашей стране гуманитарную помощь.

Встречавший его председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич позже вспоминал, что после этого визита о Беларуси узнали во многих странах мира, ведь визит американского президента освещали тогда крупнейшие мировые СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа Sputnik изучил архивные кадры визитов американских президентов в нашу страну и задался вопросом –...

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