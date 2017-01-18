В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Литвы: Миссия SEED на Белорусской АЭС проводится не в полном объеме Такой вывод сделан на основании письма от генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано, в котором рассказано о деталях проведения SEED-миссии 16—20 января на...

Такой вывод сделан на основании письма от генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано, в котором рассказано о деталях проведения SEED-миссии 16—20 января на Белорусской АЭС. Письмо стало ответом на запрос литовского внешнеполитического ведомства. По сообщению пресс-службы МИД Литвы, в письме гендиректор МАГАТЭ подтвердил, что в Беларуси проводится неполная SEED-миссия. Решение о том, что конкретно будут оценивать эксперты международной организации, определяла принимающая сторона, а не МАГАТЭ. Литовская сторона обращает внимание на тот факт, эксперты миссии не будут анализировать такие ключевые вопросы, как критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и то, каким образом проводились исследования сейсмической активности района, если такая работа имела место в принципе. МИД Литвы предполагает, что масштаб работы SEED-миссии на БелАЭС, вероятно, будет ограничен только оценкой безопасности конструкций. "Мы очень обеспокоены тем, что Беларусь применяет стандарты ядерной безопасности выборочно, это неприемлемо, — цитирует пресс-служба МИД министр иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. — Беларусь пропустила вопрос оценки строительной площадки и пригласила SEED-миссию, которая, вероятнее всего, ограничится оценкой безопасности конструкций. Работа миссии МАГАТЭ заключается в оценке только тех модулей, которые определены Беларусью. А затем страна публично заявит о некоторых положительных результатах, чем введет в заблуждение свое общество и зарубежные страны". По словам Линкявичюса, такой избирательный подход к применению норм ядерной безопасности, наводит на мысль о том, что разработчикам БелАЭС есть что скрывать. SEED-миссия на Белорусской АЭС работает с 16 по 20 января. Процесс подготовки отчета миссии в среднем занимает три—шесть месяцев, однако белорусская сторона вместе с МАГАТЭ договорились приложить максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс. Белорусский МИД предполагает, что документ выйдет не раньше марта. Литва неоднократно требовала от Беларуси провести SEED-миссию и другие оценочные миссии МАГАТЭ. В последнее время литовская сторона все чаще стала заявлять о необходимости независимой оценки происходящего на строительной площадке БелАЭС, особенно после серии инцидентов, в том числе с корпусами реакторов для станции. Первый инцидент произошел 10 июля 2016 года на стройплощадке станции под Островцом. Во время пробной тренировочной установки 330-тонный корпус реактора сорвался и упал. По требованию белорусской стороны российский подрядчик заменил его на новый. 28 декабря на стройплощадку доставили из России новый корпус реактора для АЭС. В пути с ним тоже произошел инцидент: 26 декабря во время маневрирования на станции Славное (Витебская область) случилось "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети", сообщила дирекция БелАЭС. Повреждений на корпусе реактора специалисты не выявили. Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области, на границе с Литвой. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Предполагалось, что первый блок АЭС будет введен в строй к 2018 году, второй — в 2020-м. Однако в ноябре минувшего года вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что срок ввода первого блока перенесен на 2019 год из-за инцидента с корпусом реактора.