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МИД: никакие новости о БелАЭС не будут для Литвы хорошими

19.01.2017 17:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о работе в республике SEED-миссии МАГАТЭ, назвав негативные слова литовского министра прогнозируемыми.

МИД: никакие новости о БелАЭС не будут для Литвы хорошими
© flickr.com/ Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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В четверг Линкявичюс заявил, что Литва весьма обеспокоена тем, что "международные стандарты ядерной безопасности Беларусь применяет выборочно". Кроме того, он снова раскритиковал Беларусь, сообщив, что республика пропустила модули оценки площадки и пригласила SEED-миссию МАГАТЭ лишь для оценки дизайна электростанции. 

"Хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей", – сказал пресс-секретарь МИД Литвы Дмитрий Мирончик.

По его словам, литовская сторона, не дожидаясь выводов миссии МАГТЭ, делает все, чтобы дезавуировать ее итоги.

Мирончик также отметил, что все должны уважать мнение международных структур, работающих по данному направлению. 

"Давайте дадим экспертам МАГАТЭ и белорусским специалистам спокойно закончить свою работу, уверен, что завтра они ответят на все вопросы", – констатировал он.

Миссия SEED МАГАТЭ будет работать в Беларуси  до 20 января. Ранее Минэнерго Беларуси сообщало, что в 2017 году республика рассчитывает принять еще ряд миссий Агентства. Ранее Sputnik также сообщал, что Беларусь в ответ на многочисленные претензии Литвы в связи с инцидентами на БелАЭС и спором в свете положений Конвенции Эспо выступила с инициативой приглашения внеплановой SEED-миссии МАГАТЭ и пообещала направить отчет о работе миссии всем заинтересованным государствам, в том числе странам Евросоюза.    

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Белорусское внешнеполитическое ведомство призывает уважать мнение международных структур, работающих на БелАЭС.

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