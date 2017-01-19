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Обзор важнейших событий 19 января 2017 года
19.01.2017 22:45 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 19 января. Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков в Беларуси необходимо исключить. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков, сообщает пресс-служба президента. Глава государства упомянул о готовящейся корректировке указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков". Документ направлен на совершенствование процедуры и механизмов защиты прав землепользователей, а также усиление ответственности за принимаемые решения по земельным вопросам. Существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков при этом концептуально не меняются.
Никаких системных изменений, направленных на качественное улучшение ситуации с правами человека в Беларуси, на протяжении 2016 года не произошло, говорится в аналитическом обзоре "Ситуация с правами человека в Беларуси в 2016 году", подготовленном закрытым властями правозащитным центром "Весна". "В течение года в целом наблюдалось продолжение политики "мягких практик", начавшейся в августе 2015 года и выражавшейся, в первую очередь, в отказе от насильственного прекращения несанкционированных массовых мероприятий, задержаний и арестов их участников, — говорится в отчете. — В то же время количество случаев привлечения граждан к административной ответственности в виде штрафов в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения мнений по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в семь раз". "Несмотря на общее снижение масштаба репрессий, уровень контроля над обществом оставался крайне высоким", — подчеркивается в документе.
Создан оргкомитет по проведению 15 марта в Минске акции "Марш тунеядцев" за отмену декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества", сообщил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. По его словам, в работе организационного комитета кроме ОГП уже согласились принять участие Белорусская партия левых "Справедливый мир", оргкомитеты по созданию партии "Белорусская христианская демократия", Партии трудящихся и партии "Надзея", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия "Зелёные" и гражданская кампания "Наш дом". "Принято принципиальное решение провести 15 марта в столице марш за отмену декрета № 3, подавать заявку на его проведение и работать с гражданами, мобилизовать их на участие в акции", — сообщил Лебедько.
Эксперты службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED-миссия) проводят оценку строящейся Белорусской АЭС не в полном объеме, считает Министерство иностранных дел Литвы. Такой вывод сделан на основании письма от генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано, в котором рассказано о деталях проведения SEED-миссии 16—20 января на БелАЭС. Письмо стало ответом на запрос литовского внешнеполитического ведомства. По сообщению пресс-службы МИД Литвы, в письме гендиректор МАГАТЭ подтвердил, что в Беларуси проводится неполная SEED-миссия. Решение о том, что конкретно будут оценивать эксперты международной организации, определяла принимающая сторона, а не МАГАТЭ. Литовская сторона обращает внимание на тот факт, что эксперты миссии не будут анализировать такие ключевые вопросы, как критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и то, каким образом проводились исследования сейсмической активности района, если такая работа вообще осуществлялась. МИД Литвы предполагает, что масштаб работы SEED-миссии на БелАЭС ограничен только оценкой безопасности конструкций.
Литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы SEED-миссии по Белорусской АЭС. Таким образом пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал заявление внешнеполитического ведомства Литвы. "К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей", — отметил Мирончик, слова которого опубликованы на сайте МИД. "В данном случае это очевидно как никогда, — сказал он. — За сутки до пресс-конференции руководства миссии МАГАТЭ, не дожидаясь ее выводов, не давая шанса высказаться экспертам, которые сегодня заняты подготовкой итоговых документов, литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию агентства".
Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января в Страсбурге проведет слушания по Беларуси, сообщили БелаПАН в пресс-службе Совета Европы. Для участия в слушаниях приглашены два депутата Палаты представителей Беларуси. По информации БелаПАН, одна из приглашенных — Анна Канопацкая, член оппозиционной Объединенной гражданской партии. Кандидатура второго депутата согласовывается в Палате представителей.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 19 января. Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков в Беларуси необходимо исключить. Такую задачу...
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