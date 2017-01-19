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Планируется визит делегации белорусских деловых кругов в Люксембург
19.01.2017 20:19 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 19 января. Делегация белорусских деловых кругов может посетить Люксембург. Договоренность об организации в ближайшее время такого визита была достигнута 18 января в ходе поездки посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича в Великое Герцогство Люксембург.
Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках поездки Михневич встретился с генеральным директором Торговой палаты Люксембурга Карло Теленом, генеральным секретарем Ассоциации банкиров Люксембурга Аннмари Жанг, представителями финансовых и деловых кругов.
"В ходе встреч определены перспективные направления двустороннего экономического сотрудничества, а также достигнуты договоренности об организации непосредственного взаимодействия торговых палат двух стран", — говорится в сообщении МИД.
По информации внешнеполитического ведомства, руководители люксембургских бизнес-объединений выразили готовность оказать содействие в установлении прямых контактов между финансовыми структурами Беларуси и Люксембурга, производственными предприятиями двух стран.
Дипломатические отношения между Беларусью и Люксембургом были установлены 9 июля 1992 года. Объем двустороннего товарооборота по итогам 2015 года составил 6,7 млн долларов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 19 января. Делегация белорусских деловых кругов может посетить Люксембург. Договоренность об организации в ближайшее время такого визита была достигнута 18...
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