﻿ Планируется визит делегации белорусских деловых кругов в Люксембург. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Планируется визит делегации белорусских деловых кругов в Люксембург

19.01.2017 20:19 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 19 января. Делегация белорусских деловых кругов может посетить Люксембург. Договоренность об организации в ближайшее время такого визита была достигнута 18 января в ходе поездки посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича в Великое Герцогство Люксембург.

Как сообщает пресс-служба МИД, в рамках поездки Михневич встретился с генеральным директором Торговой палаты Люксембурга Карло Теленом, генеральным секретарем Ассоциации банкиров Люксембурга Аннмари Жанг, представителями финансовых и деловых кругов.

"В ходе встреч определены перспективные направления двустороннего экономического сотрудничества, а также достигнуты договоренности об организации непосредственного взаимодействия торговых палат двух стран", — говорится в сообщении МИД.

По информации внешнеполитического ведомства, руководители люксембургских бизнес-объединений выразили готовность оказать содействие в установлении прямых контактов между финансовыми структурами Беларуси и Люксембурга, производственными предприятиями двух стран.

Дипломатические отношения между Беларусью и Люксембургом были установлены 9 июля 1992 года. Объем двустороннего товарооборота по итогам 2015 года составил 6,7 млн долларов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 января. Делегация белорусских деловых кругов может посетить Люксембург. Договоренность об организации в ближайшее время такого визита была достигнута 18...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
МИД Беларуси: Литва делает все, чтобы дезавуировать выводы SEED-миссии МАГАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика