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МИД Беларуси: Литва делает все, чтобы дезавуировать выводы SEED-миссии МАГАТЭ
19.01.2017 18:24 — Новости Политики | БелаПАН
"К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей", — отметил Мирончик, слова которого опубликованы на сайте МИД. "В данном случае это очевидно как никогда, — сказал Мирончик. — За сутки до пресс-конференции руководства миссии МАГАТЭ, не дожидаясь ее выводов, не давая шанса высказаться экспертам, которые сегодня заняты подготовкой итоговых документов, литовская сторона делает все, чтобы дезавуировать выводы и саму миссию агентства". "На этом фоне примечательно, что поводом для высказывания господина Линкявичюса (министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. — БелаПАН.) стало некое письмо генерального директора МАГАТЭ, которое им не приводится и не цитируется. Нельзя же считать цитатой ссылку на неких "представителей МАГАТЭ", которые, со слов литовской стороны, подтвердили некие опасения Вильнюса в отношении формата миссии?" — добавил он. Пресс-секретарь МИД обратил внимание, что белорусская сторона не заявляла о том, что формат миссии определялся МАГАТЭ. "Литовская сторона использует простой прием: опровергает заявления, которые сама приписывает оппонентам", — сказал Мирончик. Он призвал уважать авторитет и мнение международных структур, а также дать экспертам МАГАТЭ и белорусским специалистам "спокойно закончить свою работу". 19 января МИД Литвы опубликовал на своем сайте сообщение с заявлением, что миссия SEED на Белорусской АЭС проводится не в полном объеме, а решение о том, что конкретно будут оценивать эксперты международной организации, определяла принимающая сторона, а не МАГАТЭ. Такой вывод литовское ведомство сделало на основании письма от генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Литовская сторона утверждает, что эксперты миссии не анализируют критерии выбора стройплощадки, воздействие на окружающую среду и характер проведения исследований сейсмической активности района, а ограничены лишь оценкой безопасности конструкций. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что такой избирательный подход к применению норм ядерной безопасности наводит на мысль о том, что разработчикам БелАЭС есть что скрывать. SEED-миссия на Белорусской АЭС работает с 16 по 20 января. Подготовка отчета миссии в среднем занимает три-шесть месяцев, однако белорусская сторона и МАГАТЭ договорились приложить максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс. МИД Беларуси предполагает, что документ выйдет не раньше марта.
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"К сожалению, хорошие новости нашим литовским партнерам не очень нужны. Или, скажем так, никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей",...
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