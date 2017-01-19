|
В Праге прошли первые белорусско-чешские консультации руководства экономических департаментов МИД
19.01.2017 18:11 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 19 января. В Праге 19 января состоялись первые белорусско-чешские консультации на уровне руководства экономических департаментов внешнеполитических ведомств двух стран.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Валерий Колесник, чешскую — директор департамента экономической дипломатии МИД Марек Свобода.
Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, на консультациях стороны обсудили развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие Беларуси с ЕС в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках Восточного партнерства и других инициатив.
Рассмотрено сотрудничество белорусской и чешской сторон в контексте диалога Беларуси с Всемирной торговой организацией, взаимодействие в рамках китайских инициатив, в том числе экономического пояса Шелкового пути и на площадке форума "16+1", ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Белорусская делегация провела также встречи с представителями Чешско-белорусской торгово-промышленной палаты и чешского агентства по развитию торговли "ЧехТрейд".
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 января. В Праге 19 января состоялись первые белорусско-чешские консультации на уровне руководства экономических департаментов внешнеполитических...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии