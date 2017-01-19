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В Праге прошли первые белорусско-чешские консультации руководства экономических департаментов МИД

19.01.2017 18:11 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 19 января. В Праге 19 января состоялись первые белорусско-чешские консультации на уровне руководства экономических департаментов внешнеполитических ведомств двух стран.

Белорусскую делегацию возглавил заместитель директора департамента внешнеэкономической деятельности МИД Валерий Колесник, чешскую — директор департамента экономической дипломатии МИД Марек Свобода.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, на консультациях стороны обсудили развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействие Беларуси с ЕС в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках Восточного партнерства и других инициатив.

Рассмотрено сотрудничество белорусской и чешской сторон в контексте диалога Беларуси с Всемирной торговой организацией, взаимодействие в рамках китайских инициатив, в том числе экономического пояса Шелкового пути и на площадке форума "16+1", ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Белорусская делегация провела также встречи с представителями Чешско-белорусской торгово-промышленной палаты и чешского агентства по развитию торговли "ЧехТрейд".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 января. В Праге 19 января состоялись первые белорусско-чешские консультации на уровне руководства экономических департаментов внешнеполитических...

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