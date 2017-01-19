МИНСК, 20 янв – Sputnik. Рисков для Беларуси, а также ее союзников и соседей в связи с введением безвизового въезда в республику нет, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей", – цитирует Лукашенко агентство БелТА .

По его словам, озабоченность, которая высказывалась чиновниками и прессой в соседних странах, не имеет под собой оснований.

"Отмена виз не означает отмены пограничного контроля. Как он был, так и есть. Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России – паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек – проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет – компьютер сразу укажет", – объяснил процедуру президент.

Лукашенко предположил, что эмоциональных фон комментариев, которые звучали после принятия Беларусью решения о безвизовом въезде для иностранцев, продиктован позицией определенных сил.

"Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств – это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами", – подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что Беларусь выполняет все свои обязательства в рамках союзных соглашений, в том числе и по охране общих границ.

"Если Россия озаботилась, то я всегда говорю: дай бог вам нести на границе службу так качественно, как это организовано в белорусских пограничных войсках. Им еще очень далеко до того уровня контроля на границах, который имеет Беларусь", – добавил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что документ об отмене виз для граждан 80 государств, пребывающих в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт Минск, разрабатывался и согласовывался со всеми соседями, в том числе с Россией.

"Вот ответ на все эти инсинуации", – подчеркнул Лукашенко.

На минувшей неделе был подписан указ, которым гражданам 80 стран разрешается безвизовый въезд в Беларусь, при условии, что они прибывают через Национальный аэропорт Минск и будут находиться в стране не более 5 суток. Документ вступит в силу с 12 февраля. Иностранцам, чтобы въехать без визы в Беларусь, нужно иметь при себе паспорт (иной документ для выезда за границу), 46 рублей на каждый день пребывания, действующий в республике медицинский страховой полис (на сумму не менее 10 тысяч евро).