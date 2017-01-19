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Лукашенко не видит катастрофы в сокращении поставок российской нефти

20.01.2017 12:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Беларусь должна найти альтернативные варианты в условиях сокращения поставок российской нефти, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко не видит катастрофы в сокращении поставок российской нефти
© Sputnik / Виктор Толочко
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В январе российская "Транснефть" утвердила график поставок "черного золота" в Беларусь: в первом квартале этого года республика получит четыре миллиона тонн нефти это примерно на 12% меньше, чем изначально планировалось, даже с учетом нефтегазового спора, и на 2 миллиона тонн меньше, чем нужно Беларуси.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. По нашим договоренностям и соглашениям, ранее заключенным, какая у нас обстановка? Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", — заявил Лукашенко, принимая с докладом вице-премьера Владимира Семашко. 

По словам президента, этот вопрос поднимался еще в конце прошлого года. По его словам, Беларусь уже работала с такими альтернативными вариантами. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", — сказал Лукашенко.

Президент поинтересовался у Семашко, как проходит переговорный процесс с Россией и обстоят дела с нефтедобычей в стране. "Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", — добавил он. 

Ранее РФ планировала поставлять в 2016-2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ.

Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ. Белорусская сторона не раз порывалась поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связав это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент подчеркнул, что Минск уже работал с альтернативными источниками поставок нефти, доставляя углеводороды с Черного и Средиземного морей.

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