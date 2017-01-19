МИНСК, 20 янв — Sputnik. Белорусская сторона предложила Литве провести новые переговоры по БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы стараемся придерживаться диалога с нашими литовскими коллегами. Уже прошло два раунда. Минприроды 23 декабря направило Литве предложение о продолжении диалога на экспертом уровне ", — заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

По ее словам, Минск настроен обсуждать вопросы о создании совместного экспертного органа по безопасности станции и создании совместного органа мониторинга по безопасности экологии по обе стороны границы, а также вести диалог в трансграничной контексте конвенции Эспо.

Журналисты поинтересовались у сотрудников миссии, планирует ли МАГАТЭ отдельно проинформировать Литву об итогах своей работы.

"Мы выпустили пресс-релиз, он должен быть опубликован с минуты на минуту, в нем отражены все основные этапы и выводы работы миссии", — ответил руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.

По его словам, доклад — это то, что будут делать эксперты в течение 90 дней.

"Затем мы подготовим отчет и направим его белорусской стороне. Наша стандартная процедура такова: чтобы финализировать отчёт, это должны делать те эксперты, которые принимали участие в миссии", — сказал он.

(последует)