﻿ Миклашевич: Конституцию в Беларуси изменят, если будет необходимость. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Миклашевич: Конституцию в Беларуси изменят, если будет необходимость

20.01.2017 12:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Конституция Беларуси может быть изменена, если этого потребует развитие государства, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Миклашевич: Конституцию в Беларуси изменят, если будет необходимость
© Фото: Николай Петров, БелТА
Конституцию Беларуси могут подкорректировать по "велениям времени"

В октябре 2016 года на встрече президента Беларуси с депутатами, призвал их подумать о возможных корректировках основного закона страны по "велениям времени". "Нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют основной закон. И если нужно будет, мы на это пойдем", — заявил тогда президент.

"Конституция является своеобразным общественным договором об устройстве государства, взаимоотношениях в обществе и государстве. Соответственно, как будут развиваться общественные отношения и возникнет необходимость внесения изменений (в конституцию — Sputnik) — такие изменения будут вноситься", — сказал Миклашевич, слова которого приводит РИА Новости.

Глава КС напомнил события 13-летней давности, когда на референдуме "были внесены изменения в части предоставления возможности избрани одного и того же лица на должность президента более двух сроков". "Возникла такая объективная необходимость — был вынесен вопрос на референдум", — продолжил он.

Миклашевич подчеркнул, что изменения в Конституцию будут вноситься только, если того будет требовать общественное развитие. "В какой мере, какие поправки — будут проводиться обсуждения, создаваться соответствующие комиссии, чтобы выработать предложения", — заметил он.

По его словам, в настоящее время КС в этом процессе не участвует. "Его (Конституционного суда — Sputnik) главная задача — охранять действующую конституцию", — подчеркнул Миклашевич.

Он отметил, что о действующей белорусской конституции можно говорить, что она является "той правовой основой, на которой вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан".

Миклашевич обратил внимание, что "стабильность конституции является основой стабильности в обществе и государстве". "По международным оценкам, в нашей конституции нашли должны образом закреплены все основные права и свободы человека, и она соответствует международным стандартам", — подчеркнул глава  КС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава КС суда напомнил, что последние изменения в основной закон страны вносились в 2004 году, тогда для этого возникла "объективная необходимость".

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно, нам чужие мигранты здесь не нужны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика