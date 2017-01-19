МИНСК, 20 янв — Sputnik. Конституция Беларуси может быть изменена, если этого потребует развитие государства, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

В октябре 2016 года на встрече президента Беларуси с депутатами, призвал их подумать о возможных корректировках основного закона страны по "велениям времени". "Нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют основной закон. И если нужно будет, мы на это пойдем", — заявил тогда президент.

"Конституция является своеобразным общественным договором об устройстве государства, взаимоотношениях в обществе и государстве. Соответственно, как будут развиваться общественные отношения и возникнет необходимость внесения изменений (в конституцию — Sputnik) — такие изменения будут вноситься", — сказал Миклашевич, слова которого приводит РИА Новости .

Глава КС напомнил события 13-летней давности, когда на референдуме "были внесены изменения в части предоставления возможности избрани одного и того же лица на должность президента более двух сроков". "Возникла такая объективная необходимость — был вынесен вопрос на референдум", — продолжил он.

Миклашевич подчеркнул, что изменения в Конституцию будут вноситься только, если того будет требовать общественное развитие. "В какой мере, какие поправки — будут проводиться обсуждения, создаваться соответствующие комиссии, чтобы выработать предложения", — заметил он.

По его словам, в настоящее время КС в этом процессе не участвует. "Его (Конституционного суда — Sputnik) главная задача — охранять действующую конституцию", — подчеркнул Миклашевич.

Он отметил, что о действующей белорусской конституции можно говорить, что она является "той правовой основой, на которой вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан".

Миклашевич обратил внимание, что "стабильность конституции является основой стабильности в обществе и государстве". "По международным оценкам, в нашей конституции нашли должны образом закреплены все основные права и свободы человека, и она соответствует международным стандартам", — подчеркнул глава КС.