|
Миклашевич: Конституцию в Беларуси изменят, если будет необходимость
20.01.2017 12:54 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Конституция Беларуси может быть изменена, если этого потребует развитие государства, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
© Фото: Николай Петров, БелТА
В октябре 2016 года на встрече президента Беларуси с депутатами, призвал их подумать о возможных корректировках основного закона страны по "велениям времени". "Нам надо создать группу мудрецов, юристов, которые проанализируют основной закон. И если нужно будет, мы на это пойдем", — заявил тогда президент.
"Конституция является своеобразным общественным договором об устройстве государства, взаимоотношениях в обществе и государстве. Соответственно, как будут развиваться общественные отношения и возникнет необходимость внесения изменений (в конституцию — Sputnik) — такие изменения будут вноситься", — сказал Миклашевич, слова которого приводит
Глава КС напомнил события 13-летней давности, когда на референдуме "были внесены изменения в части предоставления возможности избрани одного и того же лица на должность президента более двух сроков". "Возникла такая объективная необходимость — был вынесен вопрос на референдум", — продолжил он.
Миклашевич подчеркнул, что изменения в Конституцию будут вноситься только, если того будет требовать общественное развитие. "В какой мере, какие поправки — будут проводиться обсуждения, создаваться соответствующие комиссии, чтобы выработать предложения", — заметил он.
По его словам, в настоящее время КС в этом процессе не участвует. "Его (Конституционного суда — Sputnik) главная задача — охранять действующую конституцию", — подчеркнул Миклашевич.
Он отметил, что о действующей белорусской конституции можно говорить, что она является "той правовой основой, на которой вырабатывается стратегия развития страны и реализуются конституционные права и свободы граждан".
Миклашевич обратил внимание, что "стабильность конституции является основой стабильности в обществе и государстве". "По международным оценкам, в нашей конституции нашли должны образом закреплены все основные права и свободы человека, и она соответствует международным стандартам", — подчеркнул глава КС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава КС суда напомнил, что последние изменения в основной закон страны вносились в 2004 году, тогда для этого возникла "объективная необходимость".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии