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Лукашенко покритиковал "свядомых": отстойника мигрантов у нас не будет

20.01.2017 12:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв – Sputnik. Беларуси чужие мигранты не нужны и страна не станет для них "отстойником", заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко покритиковал "свядомых": отстойника мигрантов у нас не будет
© REUTERS Marko Djurica
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Европейский союз профинансирует строительство в Беларуси нескольких центров содержания нелегальных мигрантов. Предполагается, что в течение трех лет с 2017 по 2020 на их возведение будет выделено семь миллионов евро. Реализовывать проект в Беларуси поручено Международной организации по миграции.

"У нас есть некие соглашения с ЕС по миграции. Они якобы выделяют нам средства на обустройство мест пребывания мигрантов. <…> Хочу это сказать еще потому, что, опять же, в средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо "свядомыя" кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник", — заявил Лукашенко на встрече с председателем ГПК Анатолием Лаппо.

Он также предупредил главу ГПК, что не допустит, чтобы на территории страны бесконтрольно собирали нелегалов. "Никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", — сказал он.

По словам белорусского лидера, если какая-либо сторона заинтересована в создании в Беларуси подобных центров, то деньги должны выделяться республике не только под их строительство, но и на дальнейшую экстрадицию нелегалов.

"Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду", — еще раз заострил внимание Лаппо глава государства.

Он также отметил, что властям нужно проанализировать процесс с созданием поселений для нелегалов и, пока далеко дело в этом плане не зашло, если есть какие-то опасности, немедленно его приостановить.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент полагает, что деньги ЕС выделяет не только на строительство центров размещения мигрантов, но и их экстрадицию.

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