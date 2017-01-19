Минск, 20 января. Если для Беларуси есть какая-то опасность в размещении на своей территории лагерей для мигрантов и беженцев, необходимо немедленно приостановить подобные процессы, заявил Александр Лукашенко 20 января во время утверждения решения на охрану госграницы в 2017 году.

"У нас есть некие соглашения с ЕС по миграции. Они якобы выделяют нам средства на обустройство мест пребывания мигрантов. Я хотел бы услышать вашу оценку в этом плане и оценку наших договоренностей, действий. Что на сегодняшний день сделано, и что мы будем делать?" — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

"Хочу это сказать еще потому, что опять же в средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо "свядомыя" кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в "отстойник". Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны", — заявил глава государства.

"Если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и их дальнейшую экстрадицию. Нам они здесь не нужны. Это надо иметь в виду. Поэтому пока мы далеко в этом плане не зашли, если есть какие-то опасности, мы должны немедленно приостановить подобные процессы. Если это необходимо", — потребовал он.

Как сообщило 17 января Министерство внутренних дел, Европейская комиссия приняла решение о выделении Беларуси 7 млн евро для реализации в стране проекта международной технической помощи "Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличивающимся потоком нелегальных мигрантов". Финансирование будет предоставлено в рамках Европейского инструмента добрососедства и партнерства на основании соответствующего финансового соглашения, которое должно быть подписано между МВД, Европейской комиссией и представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси. Его проект уже представлен на рассмотрение белорусской стороне.



Партнерами МВД выступят Госпогранкомитет, МИД, представительство УВКБ ООН в Беларуси, а также отдельные белорусские общественные объединения, занимающиеся вопросами оказания помощи наиболее уязвимым категориям мигрантов. Одним из направлений работы в рамках проекта будет создание центров временного содержания иностранных граждан. При этом речь идет только об иностранцах — незаконных мигрантах, задержанных в Беларуси, сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.



Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией. На текущий момент у МВД и ГПК отсутствуют специализированные помещения, предназначенные для содержания и работы с данной категорией граждан. Последние размещаются в изоляторах временного содержания территориальных ОВД и ГПК.



Кроме создания центров денежные средства предназначаются и для содействия добровольному возвращению иностранцев из Беларуси в государства, гражданами которых они являются, а также решения ряда других задач.



Комментируя это решение, министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января отметил, что оно вызывает у российской стороны вопросы, поскольку "создает возможности для злоупотреблений". В ответ на это пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил: "У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и Международной организации по миграции создать в нашей стране отвечающие самым современным стандартам центры временного содержания иностранных граждан".

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Алексей Александров, БелаПАН.