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Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2017 году

20.01.2017 13:18 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 20 января. Александр Лукашенко 20 января утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2017 году, сообщает пресс-служба президента.

Во время подписания ежегодного документа глава государства отметил, что в 2016 году тема охраны границы дважды обсуждалась на его уровне. "Была проведена проверка практической деятельности органов пограничной службы, которую вы, наверное, восприняли не совсем однозначно. Все военные ведомства, прежде всего пограничные войска, будут в фокусе внимания президента. К этому надо привыкать. Такое внимание этим вопросам уделяется не зря", — подчеркнул Лукашенко. 

По его словам, непростая международная обстановка, возрастание террористической опасности в мире, незаконная миграция, распространение наркотиков и оружия заставляют непрерывно повышать уровень защиты рубежей страны. "Пока не приходится рассчитывать на то, что в ближайшее время угроз нашей пограничной безопасности станет меньше", — добавил глава государства.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 января. Александр Лукашенко 20 января утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2017 году, сообщает...

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