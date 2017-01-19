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Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы в 2017 году
20.01.2017 13:18 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 20 января. Александр Лукашенко 20 января утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2017 году, сообщает пресс-служба президента.
Во время подписания ежегодного документа глава государства отметил, что в 2016 году тема охраны границы дважды обсуждалась на его уровне. "Была проведена проверка практической деятельности органов пограничной службы, которую вы, наверное, восприняли не совсем однозначно. Все военные ведомства, прежде всего пограничные войска, будут в фокусе внимания президента. К этому надо привыкать. Такое внимание этим вопросам уделяется не зря", — подчеркнул Лукашенко.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 20 января. Александр Лукашенко 20 января утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2017 году, сообщает...
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