МИНСК, 20 янв — Sputnik. Генпрокуратура Беларуси согласилась удовлетворить просьбу Азербайджана о выдаче блогера Александра Лапшина, гражданина Российской Федерации и Государства Израиль, для привлечения его к уголовной ответственности.

Российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений — в частности посещение Нагорного Карабаха.

Причиной запроса Азербайджана на экстрадицию Лапшина стали его несогласованные с официальным Баку визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году он был включен в черный список МИД Азербайджана. В июне прошлого года блогер въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, пройдя контроль на границе благодаря тому, что в украинском паспорте имя "Александр" было указано на украинском языке как "Олександр".

В отношении Александра Лапшина были возбуждены уголовные дела по двум статьям: 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пресечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана. Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и Миграционного кодекса АР.

В Генпрокуратуре Беларуси отметили, что "деяния Лапшина являются наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству". Санкции соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок более одного года.

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