МИНСК, 20 янв — Sputnik. Белорусская сторона предложила Литве провести новые переговоры по БелАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.



© Sputnik Александр Кряжев Топливо для первого блока БелАЭС поставят в конце 2018 года

"Мы стараемся придерживаться диалога с нашими литовскими коллегами. Уже прошло два раунда. Минприроды 23 декабря направило Литве предложение о продолжении диалога на экспертом уровне", — заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.

По ее словам, Минск настроен обсуждать вопросы о создании совместного экспертного органа по безопасности станции и создании совместного органа мониторинга по безопасности экологии по обе стороны границы, а также вести диалог в трансграничном контексте конвенции Эспо.

Журналисты поинтересовались у сотрудников миссии, планирует ли МАГАТЭ отдельно проинформировать Литву об итогах своей работы.

"Мы выпустили пресс-релиз, он должен быть опубликован с минуты на минуту, в нем отражены все основные этапы и выводы работы миссии", — ответил руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски.



© Sputnik / Виктор Толочко Руководитель департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгож Ржэнтковски

По его словам, доклад — это то, что будут делать эксперты в течение 90 дней.

"Затем мы подготовим отчет и направим его белорусской стороне. Наша стандартная процедура такова: чтобы финализировать отчет, это должны делать те эксперты, которые принимали участие в миссии", — сказал он.

Миссия SEED была приглашена Беларусью еще в 2014 году, в том числе с учетом пожеланий Литвы, которая неоднократно высказывала претензии Минску в связи с инцидентами на БелАЭС и спором в свете положений Конвенции Эспо.

Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с возможными инцидентами на АЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг встретился с представителями различных фракций парламента и призвал их объединить силы в вопросе БелАЭС. Подробности этой встречи читайте в материалах Sputnik Литва .