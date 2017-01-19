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Генпрокуратура Беларуси вынесла решение об экстрации российско-израильского блогера Александра Лапшина
20.01.2017 14:15 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 20 января. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла решение об экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина по запросу Азербайджана. Об этом БелаПАН сообщили в Генпрокуратуре.
(Будет дополнено.)
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Генпрокуратура Беларуси вынесла решение об экстрации российско-израильского блогера Александра Лапшина
Минск, 20 января. Генеральная прокуратура Беларуси вынесла решение об экстрадиции российско-израильского блогера Александра Лапшина по запросу Азербайджана. Об...
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