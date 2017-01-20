Динамика отношений Беларуси и России находится на самом низком уровне за последние годы, а отношения Беларуси и ЕС достигли на сегодня потолка — в Минске эксперты обсудили белорусскую внешнюю политику.

Феерическая энергетика в 2017

В прошлом году у Беларуси «просели доходы от нефти», в этом году будет еще хуже: «часть энергетики – она будет феерической... и пугающей», заявил аналитик BISS Александр Автушко-Сикорский.

«В этом году Беларусь в отношениях с Россией в отношении нефтегазового вопроса она тыкала палкой в спящего тигра, он проснулся и Беларусь с испугу выстрелила себе в ногу», — образно описал эксперт белорусско-российские отношения.

Обмен мнениями о перспективах белорусской внешней политики произошел в рамках презентации аналитических продуктов: «Белорусского ежегодника» (сайт "Наше мнение"), Внешнеполитического индекса BISS и Еженедельного аналитического мониторинга Belarus in Focus.

По словам Автушко-Сикорского, в ситуации, когда у России самой начали сокращаться доходы от той же нефтедобычи, стали истощаться доходы в принципе из-за структурного кризиса, «мы решили, что нужно начинать качать права, как мы это делали раньше, пытаться выбить на переговорных площадках в том числе за счет обсуждения договоренностей в рамках ЕАЭС – снижения цены на газ, более благоприятных условий поставок нефти».

«В этой ситуации, в ситуации, когда у российской стороны хватает своих проблем кроме тех же проблем с нефтедобычей – лучше всего помолчать», — считает Автушко-Сикорский. — потому что российскую сторону мы разъярили очень сильно и здесь начался... абсолютно не рациональная ситуация, когда поставки нефти стали увязывать с вопросами цены на газ».

Во-вторых, добавил он, добавилась «такая составляющая, которая не поднималась очень давно в отношениях с Беларусью, но которая проявлялась например очень активно в отношениях с Украиной: это вопрос о физической инфраструктуре транспортировки».

«Россия предлагает перекинуть транспортировку нефти не через Беларусь на российские порты и тем самым важность Беларуси как такого gatekeeper (стража ворот), который всегда был ответственен за большое количество транспортировки железнодорожным транспортом и трубопроводным транспортом транспортировки российской нефти на Запад, сильно снижается», — считает эксперт.

Проблема в том, добавил он, «что существует такая своего рода зависимость, когда снижалась наша важность как стража ворот, всегда у нас условия поставок нефти ухудшались».

«И в случае с нефтегазовым спором, тогда, когда подключаются конкретно вопросы физической инфраструктуры, россияне могут зайти очень далеко даже если это не очень выгодно в экономическом плане, а просто потому, что они могут», — уверен аналитик BISS.

Он напомнил, что ««Белтрансгаз» – уже не «Белтрансгаз», а фактически газпромовская структура: мы владеем трубой, но может быть будем владеть не очень долго».

«Условия поставок нефти не улучшатся ни при каких обстоятельствах»

«Когда была осуществлена эта связка между неуплатой долгов за газ и давление через снижение поставок нефти, я, как человек, который уже 15 лет "сидит на теме", была очень удивлена», — пояснила политолог, редактор «Белорусского ежегодника» Валерия Костюгова.

Она считает, что условия поставки нефти не улучшаться ни при каких обстоятельствах, «потому что это сделано впервые, действительно там есть интересные услуги, есть еще какие-то возможности».

«И действительно к концу года мы слышим, что когда мы оплатим цены на газ, то есть, эти долги, которые мы не признаем, когда у нас все таки станет хорошо, то поставки составят 18 млн т, а не 22 млн т. То есть, они все равно не вернутся до прежнего состояния», — пояснила эксперт.

Динамика отношений с Россией снижается

Как подчеркнула Валерия Костюгова, спад фиксируется именно в динамике отношений между Беларусью и Россией: уровень отношений у Беларуси с Россией — выше (членство в интеграционных образованиях) чем с ЕС, но с ЕС динамика отношений растет.

В свою очередь, старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов напомнил, что с ЕС пока у Беларуси не подписаны базовые соглашения. По его мнению, отношения между Беларусью и ЕС на текущем этапе достигли некоторого потолка: ЕС полагает, что мяч находится на стороне Беларуси, в то время как в Минске считают, что пора уже начать получать финансовую выгоду от ранее сделанных встречных шагов.

Мельянцов не исключил, что в ближайшее время официальный Минск может пойти на определенные уступки в виде отмены смертной казни и изменений в избирательном законодательстве. Возможно, эти решения будут проведены через референдум.