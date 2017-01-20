МИНСК, 21 янв – Sputnik. Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа прошла в пятницу в Вашингтоне, в первой речи новый лидер страны заявил, страна переходит к великому восстановлению, а власть с этого момента принадлежит американскому народу.

Что еще пообещал Трамп и что происходило этой ночью в Америке, разбирался Sputnik.

Власть народу

"Не народ для ўрада, а ўрад для народа" – краткая суть инаугурационной речи Трампа. Этот посыл новый американский президент развернул на три минуты своего выступления. Сдержанно жестикулируя, он пояснил, что "изменения начинаются здесь и сейчас".

"Слишком долго небольшая группа людей в столице наслаждалась лаврами власти, а народ за это платил. Вашингтон процветал, но людям не доставалось его богатство. Мы больше не будем слушать политиков, которые только разговаривают, но ничего не делают. Которые все время жалуются, но ничего не предпринимают", – заявил Трамп, дав обещание изменить эту систему. Вместе с американцами он пообещал сделать Америку сильной, богатой, гордой, безопасной.

"И да — вместе мы снова сделаем Америку великой", – сказал президент.

Thank you for joining us at the Lincoln Memorial tonight- a very special evening! Together, we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/5d774OCx5o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2017 г.

Трамп также заявил, что что 20 января 2017 года войдет в историю как день, когда американский народ снова стал правителем в собственной стране.

Что делал народ 20 января

Демонстрация антифашистов под лозунгом "Пусть расисты снова боятся" (Make Racists Afraid Again, парафраз предвыборного слогана Трампа Make America Great Again) стала первой акцией протеста в день инаугурации Трампа.

Утром 20 января в Вашингтоне около 500 молодых людей в масках, с анархистскими флагами и антифашистскими плакатами разбили витрины Bank of America, McDonaldʼs и Starbucks, следом принялись за окна лимузинов.



© REUTERS James Lawler Duggan Ночные беспорядки в Вашингтоне

Что делал Трамп этой ночью

В течение нескольких часов после инаугурации Трамп подписал указ об отмене реформы здравоохранения, которую провел бывший президент США Барак Обама. Документ обязывает правительственные службы игнорировать некоторые положения, введенные законом об Obamacare.

Таким образом новый лидер США дал понять, что реформа здравоохранения станет одной из главных задач, решением которой он займется на посту президента.

Предоставление доступа к здравоохранению для большого числа малообеспеченных американцев было одним из предвыборных обещаний Барака Обамы в 2008 году. Трамп утверждал, что реформа неудачная и слишком дорогостоящая, и обещал заменить ее более дешевой и эффективной. Реформу Обамы часто критиковали за ее дороговизну.

Трамп взялся за дело так активно, что уже начал реализовывать и другое свое обещание – с сайта Белого дома исчезли все упоминания об "изменении климата". Новый президент и прежде критиковал план действий администрации Обамы, направленный на снижение выбросов парниковых газов.

"Мы намерены отказаться от Парижского соглашения по климату", – заявлял Трамп еще в мае прошлого года.

Парижское соглашение предусматривает введение мер по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Оно было подписано в 2016 году и должно было прийти на смену Киотскому протоколу. Трамп же в ноябре прошлого года заявлял, что Парижское соглашение считает мистификацией, придуманной китайцами, чтобы подорвать промышленность США.

У Трампа был долгий день: церемония инаугурации вместе с парадом длилась больше пяти часов.