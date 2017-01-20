МИНСК, 21 янв — Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп "человек американский", а не российский, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инаугурация Трампа состоялась в Вашингтоне в пятницу, 20 января. Противники его президентства проводили акции протеста в американской столице во время празднования его официального вступления на должность. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских.

"Все очень легко. Это не наш человек. Это человек американский. И, наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политолого, полагать, что это наш человек", — сказал Песков в интервью, опубликованном на сайте Вести.ру.

По его словам, не стоит предаваться иллюзиям, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом Трампа в Белый дом будут свободны от противоречий и разногласий. "Такого быть не может. Мы действительно две самые большие страны в мире. И существовать без трений, столкновений интересов мы не можем", — пояснил Песков.

Он заметил, что успех развития двусторонних отношений будет зависеть от того, насколько мы сможем подходить к решению этих противоречий на основе диалога.

Встреча Путина и Трампа

Ранее ряд СМИ сообщили, что встреча двух лидеров состоится в Исландии. Однако вскоре это информация была опровергнута и в Кремле, и в Белом доме.

"Так или иначе, главы государств встретятся. Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность", — рассказал Песков.



© Sputnik Сергей Гунеев Кремль: информация о встрече Трампа и Путина в Исландии недостоверна

Он отметил, что, согласно протоколу, Путин, как и другие главы государств, должен сам позвонить Трампу и поздравить его. "Безусловно. Это протокольная необходимость", — пояснил Песков.

Он добавил, что при этом пока нет конкретных договоренностей по контактам президентов. "Пока каких-либо договоренностей, каких-либо решений на этот счет нет", — сказал Песков.

Пусть сами решают свои проблемы

США должны сами справиться со своими проблемами, Россия, по словам Пескова, против вмешательства в дела других государств.

"Это самая большая, самая сильная страна в мире, которая сама должна справиться со своими проблемами. Мы всегда последовательно, очень жестко в хорошем смысле этого слова, агрессивно выступаем против того, чтобы кто-то залезал в наши внутренние дела и говорил нам, что хорошо в нашем обществе, а что плохо. Давайте продолжать эту жесткую позицию, но в то же время уважать внутренние дела других стран. Пусть наши американские партнеры сами разберутся со своими проблемами", — заявил Песков.

По его словам, в США сейчас произошел раскол. "Причем раскол достаточно беспрецедентный, который явно не способствует величию этой страны. Вместе с тем я предложил бы — по крайней мере, на официальном уровне — не как это не комментировать и оставить это все самим Соединенным Штатам Америки", — добавил он.

"Новые" американцы и Украина

Новые власти США скоро могут показать, будет ли их позиция по ситуации на Украине способствовать урегулированию этого вопроса, считает Песков.

"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", — сказал Песков.

По его словам, позиция новых властей США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев. Карета скоро превратится в тыкву", — подчеркнул он, говоря о визите в Киев еще действующего на тот момент вице-президента США Джо Байдена.

"И скоро пробьет полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее. Такая позиция неконструктивная" — отметил Песков.