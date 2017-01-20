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Эксперт: с Трампом у Беларуси и США будут хорошие отношения

21.01.2017 16:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Политический эксперт и американист Павел Потапейко считает, что со вступлением в должность президента Дональда Трампа политические отношения Беларуси и США смогут кардинально улучшиться.

Эксперт: с Трампом у Беларуси и США будут хорошие отношения
© Sputnik/
Эксперт проанализировал инаугурационную речь Трампа

Потапейко в субботу на встрече с журналистами в МПЦ Sputnik проанализировал речь 45-го президента США Дональда Трампа, с которой тот выступил на церемонии инаугурации.

"Думается, что с Беларусь у Трампа будут максимально хорошие отношения. Хорошие (отношения — Sputnik) настолько, насколько это только возможно в Америке", — сказал Потапейко.

По прогнозу политолога, до конца года Беларусь и США восстановят полноценные дипломатические отношения.

Беларусь и США в конце декабря 1991 года в результате обмена нотами договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран.

На данный момент дипмиссии Беларуси и США работают не в полном формате: в каждой из стран присутствует только временный поверенный и небольшой штат дипломатических сотрудника.

Такой режим работы был введен после того, как в 2008 году США ввели санкции в отношении "Белнефтехима" и его предприятий.

Тогда посол США в Беларуси Карен Стюарт уехала из Минска, штат посольства был сокращен в 7 раз — с 35 до пяти человек, за эти годы в Беларуси работали три временных поверенных.

В настоящее время в посольстве США в Беларуси разрешено работать девяти дипломатам.

На фоне содействия Минска в урегулировании украинского конфликта отношения двух стран улучшились, США приостановили ряд санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре отметил, что посол США в Беларуси может появиться после президентских выборов в Штатах.

 
Теги: Минск
 
 
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Политолог считает, что до конца года страны даже смогут восстановить полноценные дипломатические отношения.

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