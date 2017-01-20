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Марин Ле Пен рассказала о насилии над Европой и призвала покинуть ЕС

21.01.2017 19:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Страны-члены Евросоюза должны иметь возможность при желании покинуть объединение, суверенный выбор нужно уважать, заявила лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в немецком городе Кобленц.

Марин Ле Пен рассказала о насилии над Европой и призвала покинуть ЕС
© REUTERS Christian Hartmann
Новым главой Европарламента стал итальянец Антонио Таяни

В субботу в конференции в Кобленце принимают участие представители крайне правой фракции Европарламента "Европа наций и свобод", в которую, среди прочих, входят французский Нацфронт, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига севера".

По словам Ле Пен, она "не настаивает на том, чтобы все страны вышли из Еврозоны, поскольку этот выбор должен быть сделан каждой страной индивидуально"

"Это суверенный выбор, но нужно его уважать. Каждой стране, если она хочет выйти из Еврозоны, надо обеспечить условия для этого", — подчеркнула Ле Пен.

Проблема с мигрантами, по мнению политика, не единственная в ЕС. Не менее колоссальные трудности, связанные с валютой. "Она (проблема) вынуждает все страны-члены Еврозоны проводить одинаковую экономическую политику", — сказала Ле Пен.

"Но для Франции единая валюта — это инструмент по разрушению экономики… Нельзя сказать, что-то, что подходит Германии, так же подходит и Франции, и Испании? Но экономика Германии, Франции и Испании не работает независимо, в отрыве от государства, ритма народа, его разнообразия. Насаждать всем одну валюту — это совершать насилие над Европой", — отметила она.

Кандидат в президенты Франции добавила, что для некоторых стран членство в Еврозоне может нести определенные положительные перспективы.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Политик выразила надежду, что в 2017 году Европа переживет "конец одного миропорядка и рождение другого".

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