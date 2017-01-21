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Первые реформы Трампа: мебель и Obamacare
22.01.2017 14:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Первым указом 45-го президента США Дональда Трампа стала отмена некоторых положений реформы здравоохранения Барака Обамы, сообщают мировые информагентства.
Инаугурация Трампа прошла в пятницу, 20 января, а уже на следующий день он подписал свой первый указ.
Для подписания документа новый глава Белого дома пригласил прессу. Указ же касался отмены некоторых положений так называемой Obamacare — программы по обязательному медицинскому страхованию.
Реформа здравоохранения, проведенная предшественником Трампа в 2010-м году, вызывала множество критики со стороны республиканца еще во время предвыборной гонки. Он обещал пересмотреть ее как "неэффективную" и отменить. Противники же такого решения настаивали, что именно благодаря Obamacare доступ к медицинской страховке получили 20 миллионов малоимущих американцев.
На желании пересмотреть реформу здравоохранения Трамп не остановился. Как заметили журналисты, он повесил в Овальном кабинете Белого дома новые шторы золотого цвета, а также поменял мебель. Заявления же о том, будто бы Трамп убрал бюст Мартина Лютера Кинга из своего офиса, оказались неправдой: его сначала журналисты просто не заметили.
Обещал Трамп в первые дни президентства и выйти из Тихоокеанского партнерства, предусматривающего свободную торговлю США со многими странами мира и, по мнению президента, приносящего стране лишь убытки.
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Вступивший в пятницу в должность президента США Дональд Трамп уже пересмотрел часть наследия своего предшественника Барака Обамы.
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