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Первые реформы Трампа: мебель и Obamacare

22.01.2017 14:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Первым указом 45-го президента США Дональда Трампа стала отмена некоторых положений реформы здравоохранения Барака Обамы, сообщают мировые информагентства. 

Инаугурация Трампа прошла в пятницу, 20 января, а уже на следующий день он подписал свой первый указ.

Для подписания документа новый глава Белого дома пригласил прессу. Указ же касался отмены некоторых положений так называемой Obamacare — программы по обязательному медицинскому страхованию.

Реформа здравоохранения, проведенная предшественником Трампа в 2010-м году, вызывала множество критики со стороны республиканца еще во время предвыборной гонки. Он обещал пересмотреть ее как "неэффективную" и отменить. Противники же такого решения настаивали, что именно благодаря Obamacare доступ к медицинской страховке получили 20 миллионов малоимущих американцев.

На желании пересмотреть реформу здравоохранения Трамп не остановился. Как заметили журналисты, он повесил в Овальном кабинете Белого дома новые шторы золотого цвета, а также поменял мебель. Заявления же о том, будто бы Трамп убрал бюст Мартина Лютера Кинга из своего офиса, оказались неправдой: его сначала журналисты просто не заметили.

Обещал Трамп в первые дни президентства и выйти из Тихоокеанского партнерства, предусматривающего свободную торговлю США со многими странами мира и, по мнению президента, приносящего стране лишь убытки.

 
Теги: Минск
 
 
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Вступивший в пятницу в должность президента США Дональд Трамп уже пересмотрел часть наследия своего предшественника Барака Обамы.

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