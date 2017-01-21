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Саакашвили обиделся на СМИ за свои фото в кустах на инаугурации Трампа
22.01.2017 16:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв — Sputnik. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили обиделся на украинские СМИ за то, как они освещали его присутствие на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в минувшую пятницу.
© REUTERS Jonathan Ernst
Саакашвили был одним из гостей
Как подчеркнул Саакашвили в своем посте, он предлагал журналистам осветить свое присутствие на инаугурации Трампа, однако те отказались.
"В последние несколько недель у меня были контакты с командой Трампа, многих из них я знаю лично и собираюсь интенсивно сотрудничать с друзьями Украины в этой администрацией, какие бы утверждения не разгоняли наши враги. То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся", — написал Саакашвили на своей странице в
Политик заверил, что он будет "продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины".
"Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам. Мне не нужно спекулировать моими личными международными дружескими связями для того, чтобы завоевать доверие наших граждан. Мое поле битвы — сама Украины и украинская политика, из которой уберем вцепившихся в нее барыг", — резюмировал экс-глава Одессы и бывший президент Грузии.
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