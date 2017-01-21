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Саакашвили обиделся на СМИ за свои фото в кустах на инаугурации Трампа

22.01.2017 16:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 янв — Sputnik. Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили обиделся на украинские СМИ за то, как они освещали его присутствие на инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в минувшую пятницу.

Саакашвили обиделся на СМИ за свои фото в кустах на инаугурации Трампа
© REUTERS Jonathan Ernst
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Саакашвили был одним из гостей церемонии вступления в должность Трампа, что и стало причиной для сообщения в украинских СМИ о том, что он "наблюдал за церемонией из-под забора" или "из кустов". Фотографии и заголовки не устроили Саакашвили — он написал про это пост в социальной сети и добавил множество скриншотов.

Как подчеркнул Саакашвили в своем посте, он предлагал журналистам осветить свое присутствие на инаугурации Трампа, однако те отказались.

"В последние несколько недель у меня были контакты с командой Трампа, многих из них я знаю лично и собираюсь интенсивно сотрудничать с друзьями Украины в этой администрацией, какие бы утверждения не разгоняли наши враги. То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook

Политик заверил, что он будет "продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины".

"Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам. Мне не нужно спекулировать моими личными международными дружескими связями для того, чтобы завоевать доверие наших граждан. Мое поле битвы — сама Украины и украинская политика, из которой уберем вцепившихся в нее барыг", — резюмировал экс-глава Одессы и бывший президент Грузии.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинские СМИ иллюстрировали присутствие Саакашвили на инаугурации Дональда Трампа фотоснимком, на котором грузинско-украинский политик стоит за кустами –...

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