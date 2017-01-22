МИНСК, 23 янв — Sputnik. В понедельник начнется новый марафон переговоров по урегулированию конфликта в Сирии , который будет проходить непосредственно с участием сирийских сторон. Как рассчитывает казахстанская сторона, переговоры завершатся через сутки.

Астана будет содействовать прекращению огня в Сирии https://t.co/U3e5jhOesA — Sputnik Казахстан (@Sputniknewskz) 23 января 2017 г.

​Российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Представительство

Представители вооруженной оппозиции Сирии и делегация Дамаска сядут в понедельник за стол переговоров в Астане для того, чтобы найти точки соприкосновения в вопросе урегулирования ситуации в стране. Замглавы МИД Казахстана — страны, принимающей межсирийскую встречу, — Роман Василенко заявил, что по-прежнему неизвестно, будут ли переговоры между сирийскими властями и вооруженной оппозицией прямыми.

На переговорах в настоящее время представлены представители около 15 сирийских оппозиционных групп, как такового главы делегации нет, заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Полномочиями представлять всю сирийскую оппозицию ни один человек не был наделен", — сказал Василенко.

Помогут сторонам продвинуться в переговорном процессе Россия, Турция и Иран — страны-гаранты договоренности о прекращении огня в Сирии от 29 декабря, а также ООН.

​В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По данным МИД Казахстана, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana. В сообщении внешнеполитического ведомства также отмечается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями, однако их начало планируется сделать открытым для прессы.

В Астане не видят негатива для хода переговоров по Сирии в том, что США представлены на них только на уровне посла, заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Я не думаю, что в данном факте следует усматривать какой-либо негатив", — сказал он на брифинге.

Дипломат напомнил, что еще в начале января экс-госсекретарь США Джон Керри заявил о поддержке переговоров в Астане. Василенко также подчеркнул, что Вашингтон не является гарантом соглашения о прекращении огня.

Цели и ожидания

Глава делегации властей Сирии аль-Джаафари заявил, что нужно провести больше переговоров с различными делегациями, единое понимание пока не выработано.

"На данный момент мы пока не пришли к консенсусу, к четкому единому пониманию по вопросам перемирия и борьбы с терроризмом. Вопрос требует больше обсуждений с делегациями, присутствующими в Астане", — сказал аль-Джаафари журналистам.

Член высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, прибывший в Астану для участия в переговорах по сирийской проблематике, в свою очередь перечислил в комментарии РИА Новости основные требования оппозиции к итоговому документу переговоров.

"Мы считаем, что перемирие должно быть полномасштабным, но не затрагивать террористические группировки, такие как ИГ и "Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", обе запрещены в РФ), должны быть гарантии его соблюдения и наказание для его нарушителей. Это три основных пункта, а также разграничение зон соприкосновения", — заявил Башар.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в свою очередь после встречи с делегацией РФ в Астане заявил, что Сирия нуждается в стабилизации перемирия, встреча с участием представителей России, Ирана и Турции, влияющих на сирийское урегулирование, является важным шагом.

"Организация встречи трех стран, имеющих влияние на стороны конфликта в Сирии, является важным шагом. Если это поможет стабилизации перемирия — то это то, в чем нуждаются сирийцы", — заявил де Мистура после встречи с делегацией РФ.

В Астане оценивают ситуацию перед переговорами по Сирии как настрой на диалог, хотя и сложный.

"Вчера министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел консультации со всеми участниками переговоров, включая и сирийскую оппозицию. Настрой мы оцениваем как настроенность на диалог, но на сложный такой диалог, потому что проблема застарелая, сложнейшая", заявил замглавы Казахстана Роман Василенко.

"Мы рассчитываем, что мы поможем сторонам найти общие точки соприкосновения, укрепить режим прекращения огня, который был достигнут благодаря России и Турции, и создать основу для возобновления полномасштабных переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля", — отметил он.

Как Астана подготовилась в переговорам и в какой обстановке они проходят, читайте в материалах Sputnik Казахстан>>