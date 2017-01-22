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Reloading: что исчезло с сайта Белого дома с приходом Трампа

23.01.2017 12:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп первым делом переписал историю, по крайней мере, историю Белого дома.

За выходные с сайта Белого дома исчезли все упоминания об ЛГБТ-сообществе и изменении климата.

Reloading: что исчезло с сайта Белого дома с приходом Трампа
© Sputnik/
За первые дни правления Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли все упоминания об ЛГБТ-сообществе и изменениях климата

Обама хорошо владел испанским языком, на котором дублировался сайт Белого дома, теперь версия исчезла с сайта.Следить за жизнью бывшего президента можно и сейчас, но уже в других аккаунтах.

Информацию о всех программах Обамы можно найти в архиве Белого дома по адресу obamawhitehouse.archives.gov.

Что уже подправил и что еще подправит новый президент? Подробности перезагрузки официального сайта Белого дома читайте на Sputnik Литва>>.

 
Теги: Минск
 
 
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За первые дни правления Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли все упоминания о борьбе за права ЛГБТ-сообщества и изменениях климата, заметил Sputnik Литва.

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