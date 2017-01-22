МИНСК, 23 янв — Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп первым делом переписал историю, по крайней мере, историю Белого дома.

За выходные с сайта Белого дома исчезли все упоминания об ЛГБТ-сообществе и изменении климата.



© Sputnik/ За первые дни правления Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли все упоминания об ЛГБТ-сообществе и изменениях климата

Обама хорошо владел испанским языком, на котором дублировался сайт Белого дома, теперь версия исчезла с сайта.Следить за жизнью бывшего президента можно и сейчас, но уже в других аккаунтах.

Информацию о всех программах Обамы можно найти в архиве Белого дома по адресу obamawhitehouse.archives.gov.

Что уже подправил и что еще подправит новый президент? Подробности перезагрузки официального сайта Белого дома читайте на Sputnik Литва>>.