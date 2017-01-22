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Reloading: что исчезло с сайта Белого дома с приходом Трампа
23.01.2017 12:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Новый президент США Дональд Трамп первым делом переписал историю, по крайней мере, историю Белого дома.
За выходные с сайта Белого дома исчезли все упоминания об ЛГБТ-сообществе и изменении климата.
© Sputnik/
За первые дни правления Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли все упоминания об ЛГБТ-сообществе и изменениях климата
Обама хорошо владел испанским языком, на котором дублировался сайт Белого дома, теперь версия исчезла с сайта.Следить за жизнью бывшего президента можно и сейчас, но уже в других аккаунтах.
Информацию о всех программах Обамы можно найти в архиве Белого дома по адресу obamawhitehouse.archives.gov.
Что уже подправил и что еще подправит новый президент?
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За первые дни правления Дональда Трампа с сайта Белого дома исчезли все упоминания о борьбе за права ЛГБТ-сообщества и изменениях климата, заметил Sputnik Литва.
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