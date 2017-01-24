﻿﻿ Политкомитет ПАСЕ обсудит ситуацию в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Политкомитет ПАСЕ обсудит ситуацию в Беларуси

24.01.2017 07:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
По сообщению пресс-службы Совета Европы, слушания по Беларуси должны начаться в 8.30 по местному времени (10.30 по минскому) и продлятся два часа. Для участия в слушаниях приглашены два депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси — член оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая и Андрей Наумович, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Как сообщил 20 января председатель комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, персональных приглашений в Страсбург не было, поэтому решение, кто будет представлять парламент на сессии ПАСЕ, принималось на заседании совета нижней палаты. "Остановились на двух кандидатурах. Первая — это Андрей Наумович, он руководитель рабочей группы Палаты представителей по вопросам смертной казни. Мы думаем, что эта проблема будет одной из самых главных во время дискуссии, поэтому решили направить человека, который лучше всех владеет темой. Вторая — депутат Анна Канопацкая. Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения", — сказал Воронецкий. Он также заметил, что называть сегодняшнее мероприятия "слушаниями по Беларуси не совсем точно" — это будет "обычное обсуждение ситуации".  В ПАСЕ входят 318 депутатов парламентов 47 стран — членов Совета Европы. Беларусь — единственное европейское государство, которое не состоит в Совете Европы. В 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но был лишен его после референдума 1996 года, сохранившего смертную казнь. Наличие смертной казни является главной причиной, по которой Беларусь не входит в Совет Европы. 13 декабря 2016 года в Минске прошла международная конференция по проблеме отмены смертной казни, организованная Советом Европы в сотрудничестве с МИД Беларуси. Выступая на конференции, спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони призвал белорусские власти для начала ввести временный мораторий на смертную казнь. "Давайте на год введем мораторий и посмотрим, как это повлияет на ситуацию. Давайте хотя бы сделаем первый шаг, чтобы Беларусь смогла вернуть статус специального приглашенного. Думаю, что пришел момент, когда Беларусь должна наконец решиться", — сказал спецдокладчик ПАСЕ.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сообщению пресс-службы Совета Европы, слушания по Беларуси должны начаться в 8.30 по местному времени (10.30 по минскому) и продлятся два часа. Для участия в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика