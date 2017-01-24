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Политкомитет ПАСЕ обсудит ситуацию в Беларуси
24.01.2017 07:01 — Новости Политики | БелаПАН
По сообщению пресс-службы Совета Европы, слушания по Беларуси должны начаться в 8.30 по местному времени (10.30 по минскому) и продлятся два часа. Для участия в слушаниях приглашены два депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси — член оппозиционной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая и Андрей Наумович, председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Как сообщил 20 января председатель комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, персональных приглашений в Страсбург не было, поэтому решение, кто будет представлять парламент на сессии ПАСЕ, принималось на заседании совета нижней палаты. "Остановились на двух кандидатурах. Первая — это Андрей Наумович, он руководитель рабочей группы Палаты представителей по вопросам смертной казни. Мы думаем, что эта проблема будет одной из самых главных во время дискуссии, поэтому решили направить человека, который лучше всех владеет темой. Вторая — депутат Анна Канопацкая. Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения", — сказал Воронецкий. Он также заметил, что называть сегодняшнее мероприятия "слушаниями по Беларуси не совсем точно" — это будет "обычное обсуждение ситуации". В ПАСЕ входят 318 депутатов парламентов 47 стран — членов Совета Европы. Беларусь — единственное европейское государство, которое не состоит в Совете Европы. В 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но был лишен его после референдума 1996 года, сохранившего смертную казнь. Наличие смертной казни является главной причиной, по которой Беларусь не входит в Совет Европы. 13 декабря 2016 года в Минске прошла международная конференция по проблеме отмены смертной казни, организованная Советом Европы в сотрудничестве с МИД Беларуси. Выступая на конференции, спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси Андреа Ригони призвал белорусские власти для начала ввести временный мораторий на смертную казнь. "Давайте на год введем мораторий и посмотрим, как это повлияет на ситуацию. Давайте хотя бы сделаем первый шаг, чтобы Беларусь смогла вернуть статус специального приглашенного. Думаю, что пришел момент, когда Беларусь должна наконец решиться", — сказал спецдокладчик ПАСЕ.
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По сообщению пресс-службы Совета Европы, слушания по Беларуси должны начаться в 8.30 по местному времени (10.30 по минскому) и продлятся два часа. Для участия в...
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