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Андреа Ригони: У властей Беларуси есть надежный партнер в лице ПАСЕ
24.01.2017 11:24 — Новости Политики | БелаПАН
По словам Ригони, данные слушания важны тем, что от Беларуси на них присутствуют как представитель большинства в парламенте Андрей Наумович, так и представитель оппозиции Анна Канопацкая. "Этого не было 12 лет в белорусском парламенте", — подчеркнул он. "Последние два года наша работа была очень сложной, долгой, терпеливой, и сейчас у нас есть уже первые результаты. Во-первых, в сентябре были мирные выборы, и два представителя оппозиции в Палате представителей сейчас есть. Хочу подчеркнуть, что это две женщины, что тоже очень важно. И это первый шаг на пути плюрализма", — сказал спецдокладчик. Ригони также отметил, что в декабре 2016 года в Минске прошла международная конференция по проблеме смертной казни и общественного мнения. "Мне кажется, это важный шаг вперед в вопросе обсуждения смертной казни и большей открытости гражданского общества, — сказал Ригони. — Мы требовали и требуем введения моратория на смертную казнь, чтобы 2017 год стал годом моратория. Это наш самый главный призыв на этих слушаниях". По словам Андреа Ригони, ПАСЕ также заинтересована в продолжении диалога с Беларусью по теме реформы избирательного законодательства. Дискуссия по Беларуси проходит в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая открылась в Страсбурге 23 января. Для участия в слушаниях ПАСЕ пригласило двух депутатов Палаты представителей Национального собрания. Как сообщил 20 января "Радио Свобода" председатель парламентской комиссии по международным делам Валерий Воронецкий, это были не персональные приглашения. Решение, кто поедет в Страсбург, принималось на заседании совета палаты. "Остановились на двух кандидатурах. Первая — это Андрей Наумович, он руководитель рабочей группы Палаты представителей по вопросам смертной казни. Мы думаем, что эта проблема будет одной из самых главных во время дискуссии, поэтому решили направить человека, который лучше всех владеет темой. Вторая — депутат Анна Канопацкая. Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения", — сказал Воронецкий.
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По словам Ригони, данные слушания важны тем, что от Беларуси на них присутствуют как представитель большинства в парламенте Андрей Наумович, так и представитель...
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