МИНСК, 24 янв — Sputnik. Сенат США 23 января утвердил Майкла Помпео, выдвинутого новым президентом Дональдом Трампом, на пост директора ЦРУ. За Помпео проголосовали 66 сенаторов, против — 32. В основном, его кандидатуру не поддержали члены демократической фракции.



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Дебаты, касающиеся утверждения Помпео, шли в сенате несколько часов. В этот же день вице-президент США Майкл Пенс привел к присяге нового директора Центрального разведывательного управления.

Конгрессмены давно знают Помпео

53-летний Помпео в последние шесть лет был конгрессменом в палате представителей, поэтому сенаторам, утверждавшим его в должности, он хорошо знаком.

В Конгресс Помпео избирался от штата Канзас и каждый раз набирал более 60% голосов.

В палате представителей нынешний директор ЦРУ работал в спецкомитете по разведке и в комитете по энергетике и торговле. В частности он заседал в подкомитете, который непосредственно занимается делами ЦРУ.



© REUTERS Carlos Barria Майкл Помпео в сенате перед утверждением его на пост директора ЦРУ

Кроме того Помпео был членом спецкомитета по расследованию теракта в ливийском Бенгази в сентябре 2012 года, когда в результате нападения на американское консульство террористы убили посла США в Ливии Кристофера Стивенса.

Военный, бизнесмен, юрист

Майкл Помпео родился в Калифорнии, окончил Военную академию США в Вест-Пойнте, а затем служил в пехоте в армии Соединенных Штатов с 1986 по 1991 годы и участвовал в войне в Персидском заливе.

После армии Помпео ушел в бизнес и право. Получив степень доктора права в Гарвардском университете в 1994 году, работал в юридической фирме, а затем основал компанию Thayer Aerospace. В 2006 году продал свою долю в ней и стал президентом компании Sentry International по производству оборудования для нефтяных месторождений.

О чем говорил Помпео сенаторам

Как и другим претендентам на посты в новой администрации Трампа, Помпео присуща жесткая риторика по отношению к России. В частности он считает, что Москва ведет себя агрессивно и не предпринимает почти никаких усилий по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Он считает, что США должны дать "сильный ответ" на "кибератаки со стороны России", к которым, как уверяла предыдущая американская администрация, причастна Москва.



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В то же время он назвал информацию о связях штаба президента США Дональда Трампа с Россией "голословными заявлениями, которые ничем не подтверждены". При этом Помпео обещал "следовать за фактами, куда бы они ни привели".

Говоря о Китае, Помпео отметил, "расширением своей экономики и проявлением военной силы, а также действиями в Южно-Китайском море и в киберпространстве" страна создает довольно напряженную ситуацию.

Он также считает, что ошибкой Соединенных Штатов стало заключение ядерной сделки с Ираном.