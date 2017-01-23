В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анна Канопацкая: Белорусские власти хотят лишь вернуть статус специального приглашенного в ПАСЕ "Сейчас, когда власти пытаются нормализовать отношения с Евросоюзом, они готовы сотрудничать и с Советом Европы, и ПАСЕ. Они хотят получить статус специального...

"Сейчас, когда власти пытаются нормализовать отношения с Евросоюзом, они готовы сотрудничать и с Советом Европы, и ПАСЕ. Они хотят получить статус специального приглашенного — это их главная цель, а не стать членом Совета Европы. Стратегия оппозиции другая: оппозиция полностью поддерживает отмену смертной казни. Мы хотим ратифицировать конвенцию о правах человека. Хотим возвращения честных выборов и выполнения Беларусью взятых на себя обязательств", — сказала Канопацкая. По ее словам, Объединенной гражданской партии и правоцентристская коалиция Беларуси уверены в том, что для наступления в стране перемен самым важным является проведение выборов по стандартам ОБСЕ. "Мы подготовили изменения в избирательное законодательство и сделаем все, чтобы они были приняты", — сказала Канопацкая. "Конечно, жаль, что мы потеряли 20 лет, но лучше поздно, чем никогда. Мы должны вступить в Совет Европы", — подчеркнула депутат. Дискуссия по Беларуси проходит в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая открылась в Страсбурге 23 января. Для участия в слушаниях ПАСЕ пригласило двух депутатов Палаты представителей Национального собрания. Как сообщил 20 января "Радио Свобода" председатель парламентской комиссии по международным делам Валерий Воронецкий, это были не персональные приглашения. Решение о том, кто поедет в Страсбург, принималось на заседании совета палаты. "Остановились на двух кандидатурах. Первая — это Андрей Наумович, он руководитель рабочей группы Палаты представителей по вопросам смертной казни. Мы думаем, что эта проблема будет одной из самых главных во время дискуссии, поэтому решили направить человека, который лучше всех владеет темой. Вторая — депутат Анна Канопацкая. Почему именно она? Потому что ее взгляды на многие вещи, скажем так, в определенной степени отличаются от взглядов других депутатов. Пускай евродепутаты услышат разные мнения", — сказал Воронецкий. Беларусь — единственное европейское государство, которое не состоит в Совете Европы. В 1993 году белорусский парламент получил статус специального приглашенного в ПАСЕ, но был лишен его после референдума 1996 года, сохранившего смертную казнь. Наличие смертной казни является главной причиной, по которой Беларусь не входит в Совет Европы.