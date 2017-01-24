Лукашенко предложил министру внутренних дел заняться "разумной оптимизацией" ведомства.

сказал Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. "Мы от этого никуда не уйдем. Вы постоянно мне докладываете, что криминогенная ситуация улучшается, значит, нам постепенно надо идти к сокращению, но не к бездумному, а к оптимизации структур", -во время рабочей встречи с министром внутренних дел

Президент подчеркнул, что сэкономленные за счет этого средства останутся на балансе ведомства. "Пожалуйста, добавляйте оклады, покупайте служебное имущество, вооружение и так далее. Так будет и впредь: все, что вы сократите, останется у вас. Плюс я еще в два раза увеличу эту цифру и добавлю. То есть сократили на Br10 млн, получите Br20 млн - Br10 млн сокращенных и Br10 млн дополнительно из бюджета, - отметил белорусский руководитель. - Поэтому вы должны быть заинтересованы в этом, но не в ущерб службе. Не должно быть оптимизации ради глупого сокращения. Тем более нельзя обижать порядочных людей в милиции. Если они заслуживают дальше продолжать свою службу и востребованы, значит, их нужно сохранить. Кто не хочет, не может, кто плохо несет службу, от них надо освобождаться. Поэтому должна быть разумная оптимизация".

Во время встречи также шла речь о возможности создания республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

"Я не первый раз с этим сталкиваюсь. Система должна быть. Но мне важно, какая это будет система, кому она будет подчиняться, кто за нее будет нести ответственность и что у нас сделано на сегодняшний день. И какая цена вопроса, чтобы доработать", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем белорусский руководитель подчеркнул, что подобную систему мониторинга общественной безопасности необходимо создавать только в случае необходимости. "Ее надо создавать тогда и ее элементы необходимо создавать тогда, когда назрела необходимость. Не на большое будущее, а на сейчас. В противном случае мы можем создать эту структуру, а она не будет востребована. А завтра придет время, созданная система устареет - и нам она тем более будет не нужна, потеряем деньги. То есть надо вовремя создавать то, что нужно сегодня для жизни", - отметил Лукашенко.

"Речь идет о сокращении МВД на 20%"

Численность МВД держится в секрете; во всяком случае, общественность не знает точную численность МВД Беларуси. Однако генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб считает, что по сравнению с временами БССР количество работников милиции выросло раза в три и достигло уровня в Польше, где проживает около 40 миллионов человек.

- Эта тема никогда не уйдет с повестки дня, потому что нет денег на охрану порядка, на правоохранительные органы. Вернее, имеющихся средств недостаточно. Поэтому действительно не избежать сокращений. Чтобы привести белорусские правоохранительные органы к западным стандартам, нужно еще сделать очень и очень много: численность правоохранителей на 100 тысяч населения в Беларуси гораздо выше, чем в западных странах. Было время, когда численность правоохранительных структур увеличивалась, увеличивалась, увеличилась, а сегодня пришли к тому, что надо давать обратный ход.

- Сколько сегодня правоохранителей насчитывается в Беларуси?

- Конкретной информацией я не владею: называют совершенно разные цифры. Но по сравнению с временами БССР количество правоохранительных органов увеличилось раза в три: тогда было 40-45 тысяч, а сегодня называют цифры и 100 тысяч, и выше. Такие цифры называют и руководитель государства, и руководители министерства. Количество правоохранительных органов в Беларуси достигло примерно уровня Польши, но в Польше - 40 миллионов населения, а в Беларуси - менее 10 миллионов.

- А сколько Беларуси надо правоохраниетелей?

- Отсюда надо и плясать. Куда причислять внутренние войска? Ведь они находятся в починении МВД. Всякие спецпозразделения, полки - куда их причислять? Понятное дело, к правоохранительным органам. В ситуации надо разбираться очень детально.

К тому же система правоохранительных органов осталась прежней, советской - никакой организации она не претерпела; некие косметические изменения делались, но реальной реорганизации белорусске правоохаанительные структуры не претерпели, как это произошло в Украине, Грузии. При нынешней системе власти никто этого и сделает. Сверху будут давить, МВД будет сопротивляться, но сокращать - от этого никуда не деться.

- Насколько существенным может оказаться сокращение? Или, по традиции, косметическое?

- Мне кажется, чисто косметическими действиями сейчас уже не обойтись - нет денег. Сокращение может достигнуть и 10, и 20, и 30 процентов. Но, насколько я понимаю, поставлена задача сократить количество органов внутренних дел на 20%.